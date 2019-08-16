貧富差距擴大 去年家庭可支配所得差距創6年新高

主計總處今 (16) 日公布 2018 年家庭收支調查結果，最高 20% 家庭每戶可支配所得為 209.9 萬元，年增 2.2%，最低 20% 家庭每戶 34.5 萬元，年增 2%，差距 6.09 倍，較前一年度微增 0.02 倍，並創 6 年來新高；吉尼係數 0.338，則較前一年度微增 0.001。

主計總處統計，去年每戶家庭可支配所得平均數為 103.6 萬元，年增 1.7%，中位數 88.6 萬元，增 0.6%；每戶可支配所得差距倍數 6.09 倍，每人可支配所得差距倍數 3.9 倍。

另一方面，主計總處統計去年平均每戶消費支出 81.1 萬元，與前一年度持平，增幅為 6 年來低點，同時，平均每戶儲蓄 22.5 萬元，創 2001 年以來新高，年增 8.5%，增幅也是 6 年來最大，顯示過去一年因外在經濟環境不確定性高，國人消費支出明顯縮手。

就消費支出內容觀察，以住宅服務、水電瓦斯和其他燃料共占 23.9% 為最高，其次為醫療保健支出占 15.9%，而食品飲料和菸草則逐年下降，占比 15.6%。

主計總處說明，政府持續照顧弱勢族群，去年各級政府對家庭提供的各項補助，包括低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農津貼、各項社會保險保費補助等縮小所得差距 1.02 倍；而家庭對政府移轉支出，也縮小所得差距 0.14 倍。