郭明錤：明年iPhone金屬中框將全新設計 看好工業富聯、可成

週三 (25 日) 中國天風證券分析師郭明錤發表研報，預期 2020 年下半年推出的新款 iPhone 為了支持 5G 技術，金屬中框設計將顯著改變，相信供應鏈工業富聯、可成 (2474-TW) 與美商捷普 (Jabil) 為最大受益者。

郭明錤表示，2020 下半年新 iPhone 金屬中框設計改變將包括分段設計更複雜、挖槽與注塑新程序，藉由藍寶石或玻璃表蓋組裝以保護挖槽注塑結構，推估金屬中框與機殼單價將顯著提升，最高分別約增加 50% 至 60% 與 40% 至 50%，看好相關供應鏈展望。

郭明錤並預測，2020 下半年新 iPhone 外觀設計有顯著改變且與 iPhone 4 相似，預計新 2020 年新 iPhone 在 2020 年出貨量可成長至 8000 萬至 8500 萬部，優於 2019 年新 iPhone 出貨量 7000 萬至 7500 萬部。

郭明錤預測，新 2020 年 iPhone 結構仍採用金屬中框與前後 2/2.5D 玻璃設計，但金屬中框表面將改成類似 iPhone 4 的平面設計，取代目前的曲面設計，郭明錤認為，因新 2020 年 iPhone 具備下列賣點，包括全新外觀設計、5G 支持、ToF 改善 AR 與拍照體驗，故預估 2020 年出貨量年增率將成長 10% 至 15%，出貨規模為 8000 至 8500 萬部。

郭明錤估計，新 2020 年 iPhone 金屬中框與機殼單價將顯著提升，最高分別約增加 50% 至 60% 與 40% 至 50%，有利金屬中框與組裝供貨商的營收與盈利，包括：工業富聯、可成與 Jabil。

郭明錤估算，iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 的金屬中框 / 機殼分別為 55–60/ 70–75、45–50/ 60–65 與 30–35/ 40–45 美元，若挖槽表蓋採用藍寶石，則預估金屬中框 / 機殼的單價約顯著增加 50-60%/ 40–50%；若挖槽表蓋採用強化玻璃，則金屬中框 / 機殼的單價約增加 25–35%/ 20–30%。