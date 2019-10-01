川普恐遭彈劾 股市何去何從？

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國總統川普身陷彈劾風暴，最新公佈數據錯綜，第二季 GDP 數據符合市場預期、且房屋市場數據亮眼，然消費者信心數據惡化，美股下跌 0.50%；

2. 歐洲第三季度 PMI 持續惡化，9 月份 PMI 降至六年多來最低水平，然而德國失業人數意外下降，緩解市場擔憂，歐股上漲 0.92%，英國最高法院判決首相關閉國會的舉動非法，新首相強生可能將面臨不信任案。

新興市場

1. 中國工業企業利潤下滑，富時決定將中國債券保留在可能升級到「市場准入水準 2」的觀察名單上，但暫不將中國債券納入指數當中，香港抗議活動越演越烈，且美傳出將限制對中國企業投資的假消息，中國股市下跌 2.26%；

2. 受到油價拉回，和美國進一步對俄羅斯干擾選舉進行制裁，俄羅斯股市下跌 2.88%。

債券市場

1. 債券市場全面下跌，但川普恐遭彈劾推升政治不確定性，為公債及投資等級債券表現提供支撐，美國政府債券小跌 0.20%，投資等級債券下跌 0.30%；

2. 高收益債券受到油價下跌影響較大，全球高收益債券下跌 0.41%；墨西哥、菲律賓央行再度降息，對新興債券表現提供支撐，新興市場債券下跌 0.22%，當地貨幣計價的新興債下跌 0.16%。

原物料、匯率

1. 美國公佈第二季 GDP 終值報 2.0%，美元指數上週走升 0.79%；

2. 美國官員發表言論否認美國將限制對中國公司的投資，加上沙國表示產能已經快速恢復，黃金價格以及油價大幅下跌，金價上週下跌 3.28%，油價下跌 6.41%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg, 2019/10/1（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/09/30）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/10/1（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/09/30）

三大市場關鍵事件及分析

1. BIS：追尋收益帶來新問題

根據國際清算銀行報告，全球抵押貸款債券（CLO）規模已來到 7,500 億美元，高於 2007 年債務擔保憑證（CDO）的 6,400 億美元，而對應的資產金額更高達 1.4 至 2 兆美元，若出問題，後果不堪設想。

資料來源：BIS，「鉅亨買基金」整理，2019/9/26。

資料來源：BIS，「鉅亨買基金」整理，2019/9/26。

2. 降息能否拯救美國房車市？

聯準會調降利率，理應有助房屋與汽車銷售成長，未來仍需觀察消費者信心指數中購車與購屋分項有無顯著轉佳。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，標準化公式為減去過去 24 個月平均值後，再除以過去 24 個月標準差，2019/9/26。

3. 川普遭彈劾，股市不怕

民主黨對美國總統川普發起彈劾，但從參議院組成與彈劾原因來看，彈劾成功機率偏低，對美國股市不會有太大影響。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/9/27。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/9/26。

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