特斯拉第3季銷量可望上升 但全年目標恐難達陣

特斯拉 (TSLA-US) 預計未來幾天後就要公布本季汽車銷售量的成長，但不要期望這會推動股價上漲。

部分分析師認為，特斯拉的銷售將優於預期，但由於擔心今年銷售目標無法實現，該股的人氣仍然不高。

特斯拉很可能會在 10 月初或本季結束後的幾天公布第 3 季的生產和交車數，後者幾可等同於其銷售數據。與某些汽車製造商逐月公布銷售量並按地區和其他變數分列細項不同，特斯拉公布的是各車型的數量。

FactSet 調查的分析師預計該公司第 3 季將售出 98000 輛，其中包括 79600 輛 Model 3。預計其豪華 Model S 轎車和 Model X SUV 的銷售平均分配為各 8600 輛。

相比之下，2018 年第 3 季的銷售量為 84000 輛，其中包括約 56000 輛 Model 3。

RBC Capital Markets 分析師將其第 3 季的交車數預期從先前的 86300 輛提高到 97200 輛。

Joseph Spak 領導的分析師在週四 (26 日) 的報告中指出，隨著在英國推出右駕版 Model 3，「歐洲銷售數字似乎變得更加強大，尤其是荷蘭。」分析師說，任何低於 10 萬輛的數字市場都會「欣然接受」。

Joseph Spak 說：「像上季一樣，我們更專注於 2019 年第 3 季財報，這可能再次顯示出銷量和獲利之間的緊張關係。」

Wedbush 的分析師對特斯拉達到銷售預期的態度不太樂觀。

他們說：「基於美國需求和歐洲發展軌跡的改善，再加上中國的銷售疲軟，我們認為特斯拉銷售量將低於華爾街預期，約在 88000 至 90000 輛範圍內。」

分析師指出，「雖然我們認為銷售數將是股價的最大推動力，並且過去兩季已從第 1 季的不振中獲得了令人鼓舞的反彈，但特斯拉還繼續採取削減成本的措施，以幫助驅使持續獲利能力符合預期，這些才是投資人高度關注的正面舉措。」

Wedbush 分析師表示，特斯拉「最大的負擔」是 2019 年的銷售展望。Dan Ives 領導的分析師表示，「在我們看來，這是一項艱鉅的任務，因為在過去幾個月裡，隨著街頭私下推估的數字持續下降，最有可能的數字是約 34.5 萬至 35 萬輛間。」

分析師們說，如果特斯拉今年能夠銷售 28 萬輛 Model 3 轎車，那將是成功的，「並最終將使公司以更穩健的基礎邁入 2020 年。」

特斯拉預計 2019 年全年交車 36 萬至 40 萬輛。接受 FactSet 調查的分析師普遍預期今年銷量為 35.8 萬輛。

FactSet 的 33 位分析師將特斯拉股票的平均評級為中性，該股票的平均目標價在 270 美元，較週四收盤價上漲近 18%。

特斯拉預計將在 11 月初發布第 3 季財報，FactSet 調查的分析師預計，特斯拉每股調整後虧損為 42 分，銷售額為 64 億美元。相比之下，去年同期的調整後每股獲利為 2.90 美元，銷售額為 68 億美元。

特斯拉股價今年來下跌 31%，而同期標準普爾 500 指數和道瓊工業平均指數分別上漲 19% 和 15%。