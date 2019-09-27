美股盤後 — 台積電ADR大漲穩住費半 華為豁免延期渺茫 吹哨者揭弊川普

週四 (26 日) 地緣政治消息錯綜，華爾街不安情緒籠罩，華為豁免令不太可能再延期，吹哨者揭弊川普申訴內容曝光，美股盤中一度大跌。

所幸，美國公布 Q2 GDP 季增年率終值報 2.0%，符合市場預期，美國待售屋銷售數據反彈優預期，房地產類股應聲大漲，特斯拉強勁 Q3 交車量預估，亦激勵美股收斂跌幅。

終場美股三大指數小幅下滑，道瓊收跌 79.59 點，Semtech 與台積電 ADR 領軍，穩住費半漲勢。

週四 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊下跌 79.59 點，或 0.30%，收 26891.12 點。

那斯達克指數下跌 46.72 點，或 0.58%，收 8030.66 點。

標普 500 指數下跌 7.25 點，或 0.24%，收 2977.62 點。

費城半導體指數上漲 0.54 點，或 0.03%，收 1580.10 點。

標普 11 大板塊有 5 個板塊上揚，房地產、非必需消費品與公用事業領漲，能源、通訊服務與醫療保健領跌。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 全倒。蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.52%；Netflix (NFLX-US) 下滑 0.54%；臉書 (FB-US) 下滑 1.47%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 1.61%。

費半小幅上揚，Semtech (SMTC-US) 與台積電 ADR 分別大漲 5.87% 與 3.22%；Qorvo (QRVO-US) 下滑 2.38%，抑制費半漲幅。

銀行股持續走低，美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.44%；摩根史坦利 (MS-US) 下跌 0.98%；高盛 (GS-US) 下跌 0.86%。

台股 ADR 漲跌互見。除台積電大漲外，日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.10%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.23%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.38%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 3.83%。

焦點個股

研調機構 IC Insights 預估，在大客戶蘋果與華為 7 奈米需求貢獻下，台積電下半年營收將較上半年強彈 32%，為業界水準的 3 倍，激勵台積電 ADR 週四股價大漲 3.22%。

週四 (26 日) 特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克一封信，讓該公司股價飆漲逾 6%！馬斯克在致員工信中表示，特斯拉有望實現第一個「十萬交車量」季度。

超越肉類 (Beyond Meat；BYND-US) 與麥當勞 (MCD-US) 合作，在加拿大推出新的實驗性產品素食漢堡，超越肉類週四 (26 日) 大漲 11.58%。

智慧健身品牌獨角獸 Peloton 週四那斯達克掛牌上市，最初發行價為 29 美元，交易代碼為 PTON，高盛和摩根大通為上市承銷商，其股價出師不利，收跌 11.17% 至每股 25.76 美元。

華爾街分析

週四地緣政治消息不斷，外媒引述美國官員報導，華為豁免令不太可能再延期。此外，美國總統川普正面臨彈劾調查，吹哨者揭弊川普申訴內容曝光，川普總統在 2020 年美國大選中利用其白宮政府權力請求外國干預。

瑞銀全球財富管理首席投資長 Mike Ryan 在一份報告中表示，市場似乎更關注川普總統的對外貿易政策，而不是他被彈劾的風險，不確定因素在於，彈劾案將如何影響白宮在貿易談判方面的決定？

摩根大通高級全球經濟學家 Joseph Lupton 在一份報告中表示，這提醒人們，美國的政治風險已滲入市場前景之中，雖然早期階段，彈劾結果尚不確定，而且參議院目前定罪的可能性非常低，但彈劾程序可能會放大 (或減弱) 其他迫在眉睫的地緣政治風險。

Wells Fargo Securities 股票策略師 Anna Han 表示：「風險承擔將真正取決於美中貿易戰發展。儘管短期內你可能會看到一些避險情緒，但從 3、6 或 12 個月角度來看，我們認為只要貿易談判沒有出現任何異常，市場就更勇於承擔風險 (risk-on)。」