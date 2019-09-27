高通執行長：中國5G鋪設速度驚人 根本卯起來幹 美國落後了

高通 (QCOM-US) 執行長 Steve Mollenkopf 週四受訪時表示，在這場 5G 競賽中，美國恐怕落後中國了，因為中國卯足了全力。

「這次不同的是，相較其他處確立的領導地位，中國在 5G 方面的部署相當迅速，現在早期部署強度就很高，這回很短時間內就會從一個里程碑抵達另一個里程碑。」Mollenkopf 與 Verizon 執行長 Hans Vestberg 和 IBM 執行長 Ginni Rometty 進行小組討論時提到此看法。

5G 是下一代行動網路，可提供超快數據傳輸速度，可支援無人駕駛汽車等新技術的能力。中國正加速支持國內 5G 成長，向主要的國營行動通訊業者核發了商業推廣的許可證，電信巨擘華為已經簽訂超過 50 家 5G 的商業契約，不僅超越勁敵諾基亞和 Ericsson，甚至該公司近日宣布已正戮力研究 6G。

為了加速在美國部署 5G，美國總統川普和聯邦通信委員會 (FCC) 今年稍早宣布幾項措施，藉此鼓勵民間業者領導此一進程。AT＆T 和 Verizon 已經在美國建立起 5G 網絡雛形，而 T-Mobile 和 Sprint 計劃今年稍晚啟動其網路。

美方接著在今年 5 月、中美貿易戰況最激烈的時候，以國安風險為由指責華為並將其打入黑名單，扼殺了華為與美國企業開展業務的能力。

Verizon 的 Vestberg 表示，現在該網路並未使用華為的任何技術，「我們現在使用的是歐洲和韓國的供應商，運作也相當良好，我們對打造網路的供應鏈基礎非常滿意。」