印度意外調降公司稅 印度股市創10年最大單日漲幅

在印度政府宣布大幅削減印度公司稅後，印度股市週五 (20 日) 大漲。

印度標準普爾 BSE Sensex 指數上漲 5.3%，創下 2009 年 5 月 5 日來的最大單日漲幅。10 年前的這一天，該指數飆升 17.3%。在美國掛牌的 iShares MSCI India ETF (INDA-US) 上漲約 5.3%，創下 2013 年 9 月 4 日來的最佳漲幅，當時該股上漲 5.5%。

印度財政部長 Nirmala Sitharaman 週五表示，印度的公司現在將按 25.75% 的有效稅率徵稅，較之前的有效稅率 30% 調降。

調降公司稅率是印度政府試圖重振印度經濟之舉。直至 2019 年上半年，印度的 GDP 成長率已連續 6 季下降。到 2018 年第 1 季止，印度經濟成長率為 8.1%。但之後到今年第 2 季，成長率已降至 5%。

德意志銀行首席經濟學家 Kaushik Das 在報告中表示：「越來越明顯的是，應對週期的政策可能需要變得更加激進，但人們的預期通常集中在貨幣政策上。」「很少有人寄望任何財政刺激措施。」

他說：「這是一次巨大的改革，印度公司已經等待很久了，我們希望這將提振經濟中的生命活力 (animal spirits)。」

印度股市今年相對於整體新興市場略呈落後。Sensex 在 2019 年上漲了 5.4%，而 iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM-US) 上漲約 7%。

J.P. Morgan 首席印度經濟學家 Sajjid Chinoy 在報告中寫道：「減稅無疑將提振市場情緒，這可能會促進經濟成長。」「但是，投資公司將採取何種措施應對減稅措施還有待觀察，特別是在目前需求疲軟的情況下。」