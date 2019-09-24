〈分析〉印度股市兩天累漲8.3% 減稅料繼續吸引外資流入

上週以前，全球投資人對印度經濟抱持悲觀，外資逐步撤出。但在莫迪 (Narendra Modi) 推出 200 億美元的減稅刺激措施後，可能已經阻止外資的流出，甚至讓他們改為加碼進場。

印度莫迪政府上週五 (20 日) 意外宣布，將國內公司的企業稅率，由 30% 下調為 22%，以提振經濟增長放緩及援助公司收益。自此之後，印度 BSE Sensex 指數在過去兩個交易日中，累計上漲達 8.3%。

過去兩天，海外投資人購買了價值 4.61 億美元的印度股票。相較之下，據《彭博》數據，本季累計至 9 月 19 日，外資共賣出 50 億美元的本地股票，這將是自 1999 年以來單季最大的資金流出。

減稅之前外資逃離印度股市 (圖表取自彭博)

法國巴黎銀行財富管理公司亞洲投資長 Prashant Bhayani 表示，有鑑於過去幾個月外資的拋售，以及國內基金的現金部位很高，減稅措施可以改善投資者的情緒，法巴也預計增加在印度的部位。

United Overseas Bank Ltd 私人銀行部門投資長 Teng Hwee Neo 也認為，減稅後印度股票更加樂觀，減稅有望會刺激更多的公司向印度投資。

Merian Global InvestorsLtd. 全球新興市場主管 Nick Payne 指出，未來幾個月的觀察重點，在於企業是否有所行動，來展現獲利能力的提升，像是擴大投資，或是將產品降價來刺激需求。

印度企業獲利獲大幅上調 (圖表取自彭博)

Payne 希望，在減稅之外，政府還有進一步的刺激措施，包括改善經濟的便利性，以及減少腐敗等做法。

Bhayani 表示，印度的減稅政策，是莫迪連任以來第一個重大政策，而印度股票的估值，也在近期的拋售過後變得更具吸引力。

花旗在最新的報告指出，莫迪的減稅政策，預計有助他們關注的企業，在 2020 年獲利預期上升 8-9%。花旗同時加大金融服務業的增持力度，對 BSE Sensex 指數 2020 財年目標 (至明年 3 月底)，升至 40500，略高於昨天收盤價 39090。

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