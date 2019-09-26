滴滴進入日本市場一年 計畫擴大當地版圖

在 2018 年進入日本市場的中國叫車服務龍頭「滴滴出行」，在 25 日的記者會上表示，目前在日本提供服務的據點，即將在 10 月新增新潟市。目前已有多家在地業者決定導入滴滴的服務，預估有超過 150 輛的計程車會加入滴滴在新潟當地的營運。此外，滴滴也計畫在年底前，要將服務範圍擴展到全日本 20 個行政單位。

(圖片：Investing.com)

過去滴滴在 2018 年 9 月，與日本軟銀集團 (9984-JP) 共同成立「DiDi Mobility Japan」，在日本市場展開叫車服務。截至目前為止，在包含東京、大阪等 12 個行政單位，有 310 家的計程車行與滴滴簽約，在日本各大都會提供手機叫車服務。

滴滴進入日本市場即將屆滿一年，也選在這個時候對外宣布，計畫在 2019 年底將服務範圍擴大到日本 20 個行政單位。

DiDi Mobility Japan 副社長菅野圭吾表示「在這一年裡，不僅知名度有所提升，使用人數也有所增加。今後將運用 AI 人工智慧，開發出可得知乘客搭車需求位在何處的技術」。

另外，滴滴也在同日的記者會上宣布，將與日本最大圖資公司的 Zenrin(9474-JP) 合作，運用 Zenrin 所提供的高準確度圖資，來讓計程車駕駛們在行車上更安全，也更有效率。