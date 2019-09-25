泰國央行維持利率不變 調低全年GDP預期至2.8%

在上個月意外降息後，泰國央行週三 (25 日) 維持利率不變，符合外界預期。但同時間央行下調 2019 年 GDP 增速預期為 2.8%，原本預期為 3.3%。

央行聲明指出，貨幣委員會一致投票通過，將關鍵利率維持在 1.5%，這與《彭博》調查的 29 位經濟學家中，21 位經濟學家的預期相符，其餘經濟學家預計將降至 1.25%。

(圖表取自彭博)

泰國當局正因美中貿易緊張局勢和全球經濟放緩，而提供貨幣及財政政策支持。另一方面，泰銖今年以來一路走強，也成為泰國經濟的另一障礙，泰銖今年以來強漲逾 6%，為亞洲表現最佳的貨幣。

在上個月推出了 100 億美元的財政刺激計畫後，泰國政府原本希望今年至少實現 3% 的經濟成長。

在本次利率決議前，新加坡 Continuum Economics 的經濟學家 Jessie Lu 表示，由於通貨膨脹持續疲軟，因此經濟問題將成為亞洲央行重中之重的議題。

Lu 認為，儘管泰國央行保持穩定，但「外部需求疲軟」可能使得泰國在今年晚些時候降息。另一方面，明天開會的菲律賓央行則可能降息。

Skandinaviska Enskilda Banken AB 駐新加坡的亞洲戰略主管 Eugenia Victorino 表示，政府的財政刺激措施，讓央行有時間可以評估前次降息的影響，即使如此，疲弱的國內需求，可能讓泰國為進一步寬鬆打開大門。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)