〈川普遭彈劾〉不確定性續增 這兩件事將對股票和風險市場帶來影響

據財經媒體《Zero Hedge》的報導，美國眾議院院長裴洛西 (Nancy Pelosi) 已經在週二 (24 日) 正式啟動對美國總統川普的彈劾調查。起因來自於大量民主黨議員抨擊川普抹黑競爭對手拜登 (Joe Biden)，涉嫌向烏克蘭總統施壓調查拜登之子。但是，有鑑於參議院主要由共和黨控制，川普被定罪的可能性很小。主要的議題在於彈劾過程是否會影響市場。以下這兩件事將對市場帶來影響：

1. 政治和經濟的不確定性增加

市場受到與中美貿易戰的影響，帶來了許多政治和經濟的不確定性，導致美元走強、股票走弱和利率下降。隨著川普彈劾的可能性上升，政策的不確定性也隨之向上攀升。

川普彈劾案導致政治不確定性上升 (圖片：Zero Hedge)

在裴洛西宣布啟動調查的當日，美股疲軟，利率下降。報導中認為，市況似乎取決於總統針對彈劾聽證會的行為，或是沙烏地和伊朗等當前的地緣政治問題上的發展，不確定性持續上升，將支撐美元，並對風險市場不利。

2. 民主黨總統候選人沃倫贏得初選機率增加

諷刺的是，拜登之子的「烏克蘭事件」中，民主黨試圖攻擊「川普濫權」的計劃似乎沒得到應有的效果，反連累拜登喪失選民信任。如果拜登的支持者將目光投向別處，那麼將對另一名右派的民主黨候選人沃倫 (Elizabeth Warren) 有利。

各候選人勝選機率 (圖片：Zero Hedge)

報導認為，由於股市更傾向左派候選人，因此，拜登支持率的下降被視為負面風險。考慮到對風險市場的潛在損害，市場更應採取防禦性策略。