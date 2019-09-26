〈川普遭彈劾〉投資者摩拳擦掌 對賭柯林頓彈劾漲勢將重現

美股週二就不管川普總統遭彈劾成功的可能性而上漲，而且投資者還可能猜測市場可能重演柯林頓遭彈劾時期的走勢。

美國眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週二 (24 日) 正式啟動美國總統川普彈劾調查，主因大量民主黨議員譴責川普濫用職權，涉嫌施壓烏克蘭總統調查前副總統拜登與拜登之子。

對於總統遭彈劾調查一事，投資者最初想法是這恐不利股市，因此週二美股收低，但接著週三早盤多空交錯，最終在川普公布與烏克蘭總統通話的備忘錄後，美股脫離盤中低點，最終收高。該備忘錄並未顯示川普拿阻止對烏克蘭的援助作為威脅。

眾院可能像彈劾柯林頓那樣彈劾川普，但參院可不會與他們站同一陣線。

Cresset 財富管理公司資訊長 Jack Ablin 認為，參院只會忽略這件事，「最糟糕的情況就是注意力分散，但我不認為投資者現階段會認真看待彈劾風險，除非證據確鑿。」

摩根大通分析師表示，彈劾風險可能讓一些事件成為市場的「外卡」：中美貿易戰、美伊關係、2020 年總統大選和參議院選舉的影響。

由於川普對貿易方面的評論有動搖市場的影響力，因此股價或其他資產價格也可能隨著彈劾結果上下起伏。

白宮公布備忘錄時，美股脫離盤中低點，黃金則自高點回落，債券殖利率上升，但在一小時內，川普就表示可望與中國達成貿易協議，刺激股市大漲，公債殖利率和黃金價格更是加深下跌。

與中國貿易息息相關的半導體股走高，VanEck Vecotrs 半導體 ETF (SMH-US) 上漲約 1.7%；金融股和工業股等周期性產業是週三表現最強的類別。

Strategas 政策分析師 Dan Clifton 表示，美國與墨西哥和加拿大達成的新貿易協議恐怕有更大風險，因為民主黨可能從中作梗，但中美活動可能會更熱絡，因為川普現在更可能接受規模小一點的協議，暫時擱置一些棘手的問題，這有利工業股、半導體股以及受正面貿易結果影響的資產，例如能源和其他大宗商品。

Clifton 表示，過去一年半，只要中美貿易有好消息，總統支持率就上升，所以只要川普解決中美貿易衝突，市場信心就會改善。

柯林頓遭彈劾的歷史重演

專家認為，當前狀況和柯林頓時期最雷同，當時眾院彈劾柯林頓，參院 1999 年 2 月隨即否決了彈劾案。根據 Bespoke，自 1998 年 1 月柯林頓與白宮實習生陸文斯基有染的消息浮現、到參院否決的這段期間，S&P 500 上漲了 28%。

Source: Bespoke

Bespoke 共同創辦人 Paul Hickey 認為，雖然在這時期中也曾經有一段下跌 20%，但那是因為俄羅斯危機和長期資本崩潰，與白宮發生的事情無關。

這與尼克森總統因水門案而遭調查的情景不同，當時市場疲弱，尼克森在國會可能彈劾他之前就先宣布下台了。

LPL Financial 發現，在眾院對柯林頓展開彈劾過程後經過一年，S&P 上漲了 39.2%，但在眾院對尼克森展開彈劾過程後一年，S&P 下跌了 33.4%。Hickey 認為，這其中最大差別就是尼克森時期的經濟狀況惡劣許多。

Source: LPL Financial



在債市，10 年期公債殖利率週二和週三均先走低再拉高至 1.70%，略較週一水準低 2 個基點而已。

富國銀行利率策略主管 Michael Schumacher 指出，「我們預期，在投資者和交易員消化彈劾消息的過程中，股市會出現溫和的去化風險走勢。」

「自 9 月 24 日稍晚以來，10 年期公債就只非常小幅上升，大概 1-2 個基點而已。我們認為，『彈劾效應』可能利於公債瞬間再上漲 5-10 個基點。」

「但如果川普被洗白，參院否決了彈劾案，走勢的逆轉力道將大得多，柯林頓獲參院否決彈劾後，10 年期公債殖利率在不到 2 個月的時間內疚上漲了約 50 個基點。」