中國第一艘「國產兩棲攻擊艦」下水 外媒：有能力侵略台灣

據財經媒體《Zero Hedge》的報導，美國總統川普曾在上週非常清楚地表明，中國人民解放軍是對世界很大的威脅，如今，法媒《East Pendulum》在推特上表示，解放軍已經開始釋出新的兩棲攻擊艦，並且很快該艦將有能力對台灣發動攻擊。

法媒表示解放軍釋出新的兩棲突擊艦 (圖片：Zero Hedge)

中國人民解放軍在週三 (25 日) 發表的一份聲明中表示，075 型的直升機護衛艦正在中國船舶工業總公司 (CSSC) 的滬東中華造船廠進行準備作業。

解放軍官員表示，075 型是一種新型軍艦，完全在中國生產製造，將能夠執行兩棲作戰任務，相比之下，075 型比美國海軍的直昇機登陸突擊艦略小。

解放軍表示 075 型的直升機護衛艦正在準備作業中 (圖片：Zero Hedge)

075 型的開發工作於 2011 年開始，它將是一艘兩棲突擊艦，並有能力向台灣發起攻擊。

中方有能力向台灣發動攻擊 (圖片：Zero Hedge)

075 型預期將在下週 (10 月 1 日) 在北京舉行的大規模閱兵期間亮相。中國人民解放軍將向世界展示該國先進的艦艇、第五代戰鬥機、先進的無人機、主戰坦克車等。

中國當局仍宣稱台灣為中國領土的一部分，並威脅如果台灣政府如果拒絕統一，將以軍事力量入侵台灣。

不過，分析人士認為，中國不會在近期內對台灣發動兩棲攻擊，相反，與美國之間的衝突更有可能發生在南中國南海東海地區。

外媒報導指出，中共當局有一項長期計劃，計畫在 2049 年台灣將收歸，意味著在未來幾十年的某個時候，兩岸之間可能很可能會爆發戰爭。