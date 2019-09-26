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中國第一艘「國產兩棲攻擊艦」下水 外媒：有能力侵略台灣

Zero Hedge：中國釋出新兩棲突擊艦 有能力侵略台灣(圖片：AFP)
Zero Hedge：中國釋出新兩棲突擊艦 有能力侵略台灣(圖片：AFP)

據財經媒體《Zero Hedge》的報導，美國總統川普曾在上週非常清楚地表明，中國人民解放軍是對世界很大的威脅，如今，法媒《East Pendulum》在推特上表示，解放軍已經開始釋出新的兩棲攻擊艦，並且很快該艦將有能力對台灣發動攻擊。

法媒表示解放軍釋出新的兩棲突擊艦 (圖片：Zero Hedge)
法媒表示解放軍釋出新的兩棲突擊艦 (圖片：Zero Hedge)

中國人民解放軍在週三 (25 日) 發表的一份聲明中表示，075 型的直升機護衛艦正在中國船舶工業總公司 (CSSC) 的滬東中華造船廠進行準備作業。

解放軍官員表示，075 型是一種新型軍艦，完全在中國生產製造，將能夠執行兩棲作戰任務，相比之下，075 型比美國海軍的直昇機登陸突擊艦略小。

解放軍表示 075 型的直升機護衛艦正在準備作業中 (圖片：Zero Hedge)
解放軍表示 075 型的直升機護衛艦正在準備作業中 (圖片：Zero Hedge)

075 型的開發工作於 2011 年開始，它將是一艘兩棲突擊艦，並有能力向台灣發起攻擊。

中方有能力向台灣發動攻擊（）中方有能力向台灣發動攻擊 (圖片：Zero Hedge)

075 型預期將在下週 (10 月 1 日) 在北京舉行的大規模閱兵期間亮相。中國人民解放軍將向世界展示該國先進的艦艇、第五代戰鬥機、先進的無人機、主戰坦克車等。

中國當局仍宣稱台灣為中國領土的一部分，並威脅如果台灣政府如果拒絕統一，將以軍事力量入侵台灣。

不過，分析人士認為，中國不會在近期內對台灣發動兩棲攻擊，相反，與美國之間的衝突更有可能發生在南中國南海東海地區。

外媒報導指出，中共當局有一項長期計劃，計畫在 2049 年台灣將收歸，意味著在未來幾十年的某個時候，兩岸之間可能很可能會爆發戰爭。

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