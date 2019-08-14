美國防部：中國拒絕兩艘美國軍艦訪問香港港口

在週二 (13 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 發文表示，北京當局正往香港邊境地區集結兵力之後，美國國防部 (USDOD) 隨後出言警告，北京已拒絕兩艘美國軍艦在未來幾週訪問香港港口。

針對香港情勢，週二 (13 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 表示，根據美國情報顯示，北京當局正往香港邊境地區集結兵力，川普呼籲，各方都應該保持冷靜。

川普週二 (13 日) 於推特發文表示，北京正往香港邊境地區集結兵力，各方都應保持冷靜，而所有人都應該注意自身安全，川普並指出，他不懂為何香港發生的問題，許多人要責怪他與美國。

圖片：trump twitter

北京政府近期持續向美國發聲，警告美方勿干預台灣與香港事務，而上週香港媒體《大公報》更是披露該美國外交官包括家人、小孩姓名資料，白宮曾在記者會上怒轟中國此舉是「流氓政權」。

美國太平洋艦隊發言人 Commander Christensen 表示，美國二艘軍艦綠灣號 (Green Bay) 軍艦與伊利湖號 (Lake Erie) 都在未來幾週申請訪問香港港口，但是已遭到中國官方拒絕。

此前去年 9 月時，中國也曾拒絕美國海軍的類似請求；而據美國知名財經部落客《Zerohedge》指出，美國其實也已很久沒有允許中國軍艦靠港，美國最後一次允許中國解放軍軍艦在美國港口進行訪問，要追溯至 2016 年 12 月。