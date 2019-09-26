中國信託無卡提款客戶突破90萬 再升級「刷臉」也能提款

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2019年9月26號12點26分

數位金融浪潮下，愈來愈多銀行提供 ATM 無卡提款服務，尤其 30 歲以下年輕族群使用頻率最高，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行無卡提款客戶，大舉突破 90 萬戶，看好無卡提款商機，再進一步將臉部辨識技術導入智能 ATM，客戶只要「刷臉」就可以提款。

中國信託銀行無卡服務已包括指靜脈提款、存款、轉帳，及手機無卡提款、QR Code 無卡提款等功能，中國信託銀行表示，截至今年 9 月，該行申辦無卡交易服務的客戶突破 90 萬戶、累積交易量達 363 萬筆。

中國信託銀行分析，無卡提款交易統計資料發現，近 4 成交易量來自 30 歲以下的客戶，以手機無卡提款為例，男性客戶較女性客戶喜愛使用無卡提款服務，占比達 61%。

由於無卡交易服務廣受客戶喜愛，中國信託銀行於中國信託金融園區南港總行營業部，推出支援臉部辨識提款和意圖分析功能的智能 ATM，未來將於臺中市政分行，及其他適合據點布建。

臉部辨識提款部分，客戶至中國信託銀行智能 ATM 啟用臉部辨識功能後，即能透過智能 ATM 上的照相機，將臉部影像與臉部辨識引擎內的資料進行比對，辨識完成即可提款。

且考量 ATM 轉帳詐騙事件頻傳，中國信託銀行特別與內政部警政署 165 反詐騙諮詢專線合作，結合圖像開放資料訓練機器辨識「邊講電話邊轉帳」的行為，當智能 ATM 偵測到民眾邊講電話邊進行轉帳，智能 ATM 會提醒客戶留心交易。

此外，有鑑於歹徒利用 ATM 從事犯罪行為，常會戴口罩或安全帽遮蔽臉部，中國信託銀行運用視覺辨識技術，讓智能 ATM 可辨識臉部被遮蔽的客戶，並請客戶拿下遮蔽物再行提款，提升交易安全。