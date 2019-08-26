防範關稅威脅 特斯拉提前上調中國價格

為應對貿易戰對美元帶來的衝擊，以及加徵關稅對產業構成的威脅，特斯拉 (TSLA-US) 今 (26 日) 宣布將提前自本周五 (30 日)，上調該公司在中國市場的汽車價格。

特斯拉駐上海銷售代表今天表示，原先預計在 9 月開始實施的價格上調，提前自本周五 (30 日) 實施，未進一步說明相關細節。特斯拉發言人則拒絕對此評論。

美國國際貿易局 (U.S. International Trade Administration) 數據統計，2018 年美國出口汽車至中國的貿易總額達 62 億美元，是美國的第二大汽車出口市場。

中國上週五 (23 日) 威脅對價值 750 億美元的美國商品加徵 5%-10% 關稅，提高報復性關稅稅率產品類別涵蓋農產品、汽車、服裝以及紡織品等。其中，汽車等產品關稅將高達 25%，並於 12 月 5 日實施。

上述關稅提升將對汽車公司構成相當嚴重打擊，像是特斯拉、福特汽車 (Ford)、以及德國寶馬 (BMW) 與戴姆勒 (Daimler) 旗下的梅賽德斯賓士 (Mercedes-Benz) 等，由於這些公司多半將自美國生產的汽車大量出口至中國，更高的關稅可能迫使他們提高價格、降低銷售。此外，人民幣下跌也導致特斯拉自中國獲取的收益減少。

受到中國宣布加徵關稅衝擊，上週五 (23 日) 特斯拉收盤跌 4.84% 至 211.40 美元。

特斯拉股價走勢 (圖：Investing.com)

目前特斯拉正面臨虧損，隨著美國政府逐步取消對電動車銷售激勵措施，特斯拉將生產線拉至中國，並於去年宣布將在中國上海建造超級工廠 (Gigafactory)，計畫今年底前投產，以削減中國加徵關稅帶來的衝擊。