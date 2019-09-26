任天堂最新手遊「瑪利歐賽車巡迴賽」上線 塞爆伺服器

日本電玩大廠任天堂 (7974-JP) 的最新手遊「瑪利歐賽車巡迴賽」，在日本時間週三 (25 日) 正式推出，在遊戲上線後不久，因流量湧入，也使得部分玩家們難以順利連上遊戲伺服器，而任天堂也出面說明，表示問題正逐漸改善。

任天堂的「瑪利歐賽車巡迴賽」，是與 DeNA (2432-JP) 共同開發的手遊。遊戲內容是由任天堂的代表性遊戲角色瑪利歐，與其他遊戲人物一起在各型賽道上，進行賽車比賽的手機遊戲。

(圖片：Investing.com)

目前「瑪利歐賽車巡迴賽」已可在蘋果 (AAPL-US) 的 App Store，或 Google(GOOGL-US) 的 Google Play 免費下載，而遊戲中有部分內容則需玩家們另外付費購買。

此外，玩家如果每月支付 550 日圓加入「Gold Pass」，還可獲得遊戲法寶。而這樣的金額，也與美國蘋果的遊戲訂閱服務「Arcade」，每月 4.99 美元的費用相同。

任天堂在 9 月 20 日，才剛推出攜帶專用的遊戲主機「Nintendo Switch Lite」。根據日本老牌遊戲媒體「Fami 通」的數字，該款主機在日本上市三天後，估計已賣出了 18 萬台以上。

傑富瑞 (Jefferies) 的分析師 Atul Goyal，則是在研究紀要中提到，Nintendo Switch Lite 的起步表現極佳，給予很高評價。Atul Goyal 也認為，Nintendo Switch Lite 較低的價格，也很有機會在年底購物季繳出不錯的成績單。