鴻海與任天堂的合作經驗 郭台銘：台灣產業也要升級破關

鴻海 (2317-TW) 客戶任天堂 (Nintendo) 創立滿 130 周年，鴻海創辦人郭台銘在臉書上祝賀外，也透露與任天堂合作的經驗啟發他思考，要如何讓台灣在「原創 + 創新」｢虛實整合 + 市場」、「人性 + 需求」等層面找出產業升級與人才培育的方向，最後強調，台灣產業也要升級破關。

郭台銘 23 日晚間於臉書發文表示，鴻海與任天堂公司，有長期的合作關係，在過去每一個階段的電視遊樂器進化史中，任天堂的硬體在規格上雖然不一定總是最尖端，但因為掌握「人性」、懂「需求」，所以經常成為最受消費者歡迎的產品，帶動電子娛樂的風潮。

而任天堂從掌中的遊戲機發展到電視和手機，郭台銘認為，是跨世代、跨年齡的，其中的「原創」是 DNA ，而「原創」+「創新」，勇於挑戰正是任天堂至今不衰的原因。

郭台銘表示，跟任天堂的合作經驗，讓他啟發思考，要如何讓台灣在「原創 + 創新」｢虛實整合 + 市場」、「人性 + 需求」等層面找出產業升級與人才培育的方向。

郭台銘強調，任天堂是個值得學習的對象，有豐富的原創 IP，他也再度重申，在經濟戰略上提出的「北接」概念，不僅適用於半導體及電子產業，內容產業在未來 8K+5G(超高清影像 & 高速連網) 的發展非常重要，未來有任何好機會，也會發揮最強外掛的角色協助產業拓展合作。