任天堂Switch Lite銷售不如預期 週三一度重挫近5%

日媒報導，日本電玩大廠任天堂 (7974-JP)，在 9 月 20 日上市的新款攜帶型遊戲機「Nintendo Switch Lite」的銷售狀況，可能不如市場預期，任天堂股價在週三 (25 日) 上午開盤後隨即重挫，盤中股價一度較上個交易日大跌近 5%。

(圖片：Investing.com)

花旗證券在 24 日的報告中指出，預估 Nintendo Switch Lite 在上市後 3 天內，將於日本市場賣出約 30 萬台，但《彭博社》同日報導中指出，該款主機在 9 月 20 日推出後，截至 9 月 22 日只在日本賣出 12 萬台不到，與花旗的預測有相當程度落差。

Nntendo Switch Lite 是原本 Nintendo Switch 的簡化版，省略了原有的「TV 模式」及「桌上模式」，因此也不支援「Nintendo Switch 底座」。遊戲控制手把採固定式設計，不同於原本機型的可分離式「Joy-Con」控制手把，也沒有 HD 震動功能及動感 IR 照相機。

另外新款 Nintendo Switch Lite 雖不支援電視輸出，主機螢幕也只有 5.5 吋 (Nintendo Switch 為 6.2 吋)，但螢幕解析度相同 (1280 X 720 像素)，體積也較小，重量也較輕 (275 公克 VS 398 公克)，電池的可使用時間也較原本的 Nintendo Switch 多了半小時，可達 3 至 7 個小時。是一款適於攜帶外出遊玩的遊戲主機。

有日本的證券分析師認為，新款主機的銷售狀況，必須把即將在 11 月上市的「精靈寶可夢」系列遊戲，還有其它人氣大作的上市日期納入考量。

而任天堂的智慧型手機專用手遊「瑪利歐賽車巡迴賽」，也預定在日本時間 9 月 25 日下午 5 點左右正式上線。也因為如此，還有許多影響任天堂股價的因素存在，投資人也必須持續留意後續發展。

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