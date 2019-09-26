美中有望提前達成協議？小摩CEO：明年選前不太可能實現

在中國問題上，摩根大通 (J.P. Morgan Chase) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 的看法，可能類似總統川普，不過比起川普週三 (25 日) 的樂觀預期，他認為，美中不太可能在 2020 年大選之前就達成貿易協議。

戴蒙表示，他個人希望美中可以達成「公平的」貿易協議，但不預期將在選前完成。

週三在紐約彭博全球商業論壇上，戴蒙表達了上述看法，但並未詳細說明，為何在選前難以達成。分析人士推測，中國政府可能希望等待大選結束，視選舉結果再與美國就貿易達成協議。

戴蒙認為，當前的美中貿易並不公平。他說：「公平意味著對等。貿易從來都不是對等的，但以對每個人都有利的方式接近互惠，則是目標。」

許多人認為，川普已經將美中之間的貿易磨擦，升級為兩強之間的「經濟冷戰」，特別是在科技上的較勁。不過戴蒙認為，川普的貿易戰僅僅是為了「公平」貿易，他還呼應了美國總統對中國加入 WTO 以來，種種行為的抱怨。

與戴蒙同場出席的迪士尼執行長 Bob Iger，對中國的看法比戴蒙樂觀許多。中國是迪士尼在全球的第二大電影市場，他們還在上海建有新的迪士尼樂園。

Iger 認同，中國需要解決的問題還有很多，包括智慧財產權保護、網路安全等等，但目前至少市場准入實際上已經隨時間增加，整體來說，他仍然看好中國。

同一天也是在紐約，川普對媒體表示，與中國達成協議的時間點，可能比人們想像的要早發生，而且中國正大量購買美國農產品。

原本因川普彈劾案而走低的美股，也因為川普的樂觀預期，反向走升，道瓊指數週三收盤上漲超過 160 點。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)