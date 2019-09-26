南韓通膨預期跌至歷史新低 央行降息機會增

南韓央行 (BOK) 週四 (26 日) 進行的一項調查顯示，南韓消費者的通膨預期跌至歷史新低，增加了央行十月份再次降息的可能性。調查結果顯示，消費者對未來 12 個月的通膨預期中值，從 8 月份的 2% 降至 9 月份的 1.8%，是自 2002 年 2 月首次發布該數據以來的最低水平。

南韓 8 月份的消費者物價指數 (CPI) 與去年同期相比沒有變化，這是該國自 1965 年開始發布通貨膨脹數據以來的最低水平，遠低於央行的 2% 目標和年度預測的 0.7%。

南航央行釋出的通膨預期 (圖片: BOK)

根據同一調查得出的消費者信心指數從 8 月份創 2 年半新低的 92.5 升至 9 月份的 96.9。

根據路透社引述一位央行官員，由於對ˋ中美貿易的緊張局勢得到緩解，該指數連四個月下跌後大幅反彈，但他補充說，未來趨勢可能取決於全球地緣政治情勢，消費者情緒恐受到日本對南韓實施的出口限制、美中貿易戰升溫、出口下滑等原因惡化。

8 月消費者信心綜合指數仍低於 100 榮枯線，這意味著消費者對於經濟前景悲觀，市場情緒低迷甚至比 2003-2018 年區間的平均水平要低。

這位官員還說，最近在南韓爆發非洲豬瘟的影響尚未在數據中反映出來， 9 月 17 日查獲第一起病例，於 9 月 10 日至 17 日進行調查。

目前南韓央行於 7 月降息一碼至 1.5%，創下三年來的首次降息，市場普遍預計，央行可能於 10 月 16 日再度降息一碼至 1.25%。

標普首席經濟學家 Shaun Roache 週二 (27 日) 對路透社表示，通膨緊縮壓力是南韓濟面臨的最大國內風險，並補充說，他預計明年年初 BOK 將再降息兩次。