貴金屬盤後－美中貿協有望提早達成 美元走強 金價創三週以來最大跌幅 

受到美元走強和美指標股上漲影響，週三 (24 日) 黃金創下三週以來單日最大跌幅，美國眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 昨日彈劾川普，正式展開調查川普是否涉嫌施壓烏克蘭總統一案，美股市場受提振走高，壓制避險黃金上行。

川普週二 (23 日) 遭到美國眾議院院長佩洛西正式彈劾，由於川普在 7 月與 Zelensky 的通訊內容，有施壓烏克蘭總統 Volodymyr Zelensky 調查美國前副總統拜登和拜登兒子的嫌疑。

消息一出，金價先在電子交易中上漲，激勵美國四大指標股上揚，美元上升 0.7%，導致避險黃金期貨在週三 (25 日) 下跌。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

國際情勢方面，相比前日強硬的抨擊中國，週三川普口風一轉，表示美中貿易協議可能比預期還早達成，削弱市場避險情緒，不利黃金上行。中東情勢依然緊張。

12 月交割的黃金下滑 28.5 美元，或 1.85%，金價以每盎司 1511.7 美元作收。根據 FactSet 數據，為黃金自 9 月 5 日以來的大單日跌幅，此前，黃金期貨在連續三日上漲之後，週二觸及逾兩周高點，黃金多頭上漲近 2%。

12 月交割的白銀下跌 6.6 美分，或 3.56%，收於每盎司 17.97 美元。根據 FactSet 的數據，黃金和白銀的價格均創下兩週以來最高交易價。

未來展望

黃金時事通訊的編輯 Brien Lundin 表示，黃金的漲跌受到國際消息而跌盪，目前美股正上漲，是時候拋售黃金。

RBC 財富管理公司紐約貴金屬分析師兼董事總經理 George Gero 認為，川普彈劾案、英國脫歐未果，加上僵持的美中貿易戰，國際情勢不穩定，金價回收漲幅只是一時的。

期貨專家聲稱，關稅衝突導致的全球經濟增長放緩等擔憂，都有助於支撐金價。

「市場不確定性仍在，投資人仍有避險需求，我們認為金價會繼續落在 1500 美元至 1550 美元之間，最終隨著地緣政治局勢升溫，和全球經濟放緩而將金價拉抬至 1600 美元區間」

ThinkMarkets 首席分析師 Naeem Aslam 在週三的研究報告中指出，彈劾調查最終恐脫累股市，黃金上漲的動力仍強勁，金價要突破 1550 是遲早的事。

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金下跌 28.4 美元，或 2.97%，至每盎司 926.9 美元；12 月鈀金下跌 32.6 美元，或 1.98%，報每盎司 1612 美元。