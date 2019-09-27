貴金屬盤後－川普稱美股將崩盤 黃金期貨走高 市場靜候彈劾案發展

繼昨日受到美元走強，創下三週以來單日最大跌幅後，黃金期貨週四 (24 日) 收高，美國公布第二季 GDP 季增年率終值報 2.0%，符合市場預期，經濟呈現穩定成長，中美貿協進展樂觀，市場依舊關注川普彈劾案。

週四 (26 日) 美國眾議院公布了「電話門」的吹哨者舉報文件，該文件指出，川普透過白宮權力，要求外國勢力干預 2020 年美國總統大選 ，並施壓國外調查川普的政治對手。

川普更在推特上連連放話，認為民主黨若繼續推進彈劾案之調查，美股將迎來崩盤危機，拖垮美國前景樂觀的經濟。

12 月交割的黃金上漲 2.9 美元，或 0.2%，金價以每盎司 1515.2 美元作收。

12 月交割的白銀下跌 2 美分，或 1.10%，收於每盎司 17.91 美元。

黃金白銀和美元走勢 (圖片: MarketWatch)

未來展望

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright，目前黃金持穩於 1500 美元，短期內可能升至 1550 美元。金價倚賴川普彈劾案發展變動，美伊之間衝突升溫而升溫而出現的避險買盤，都有力支持黃金迅速上漲。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa，美國總統川普的彈劾案，被視為支撐黃金的因素之一，他表示各國央行仍在進行黃金儲備，支持金價徘徊在 1500 美元大關。

週四早盤美股四大指數走低，更提振黃金的投資需求，Alberto De Casa 更指出，股市近來的任何修正動作，都可能進一步推動金價，出現過去幾個月的漲勢。

此外美元走強也不利貴金屬市場，分析師表示，隨著黃金的逢低買盤現象，可能會鼓舞黃金多頭，金價整體在 2019 年反彈，但隨後回落。

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金上漲 6.6 美元，或 0.71%，至每盎司 934.7 美元；12 月鈀金上漲 26.9 美元，或 1.67%，報每盎司 1639.2 美元。