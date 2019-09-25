〈神盾展望〉挾供貨三星豐富經驗 可望持穩中國市占

市場點名看好，聯詠 (3034-TW) 將把 TDDI(顯示劑觸控整合驅動 IC) 與指紋辨識 IC 整合為解決方案，此舉恐影響神盾 (6462-TW) 指紋辨識 IC 出貨表現，連帶衝擊中國市占率，神盾強調，目前與客戶進展仍順利。

神盾指出，與客戶進展雖仍處磨合期，但不久後即可見量，且在定價上給予客戶合理優惠，加上自身獲利能力提升，在產品組合優化下，有助取得中國更高市占。

法人指出，神盾指紋辨識 IC 在中國市占率，僅次聯發科轉投資匯頂，穩居中國市場第 2。

中國手機品牌大廠為避免匯頂獨大，影響晶片價格，多開始找尋第 2 供應商，神盾先前即為三星中低階機種的獨家供應商，且已量產，在具大廠合作經驗助攻下，神盾可望藉三星發揮指標成效，取得更多中國市場訂單。

至於超薄螢幕指紋辨識晶片進度，神盾指出，目前仍持續研發，但因晶片製程是以更大面積換取厚度，所需晶圓產能較大，因此還在取得平衡點，且晶圓需求與成本是正相關，因此內部持續研究，取得最大效益。

法人認為，聯詠在指紋辨識 IC 是後進者，神盾因有出貨三星經驗，且已與中國一線大廠合作，聯詠短期難影響供應比重，再者，神盾將隨著 OLED 在三星供應鏈滲透率提升，加上自身獲利成長，明年可望迎來營收、獲利雙成長。