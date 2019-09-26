盤前財經大事搶先讀2019年9月26日

今日操盤前瞻

日本 8 月工具機訂單

南韓 9 月消費者信心指數

美國上週初領失業金人數

股東會：聚碩、勝品、和潤企業

法說會：東和鋼鐵、明安、明揚、安碁資訊

重磅回擊！歐盟準備對川普發動 40 億美元關稅攻擊

《彭博社》週三 (25 日) 報導，歐盟 (European Union) 打算以牙還牙，對美國逾 40 億美元出口產品加徵關稅。消息人士提到，使用這一戰略的決定尚未達成一致，至少有一個歐盟成員國反對報復關稅想法。閱讀全文...

8 月陸客來台年增 1 成未見衰退 估 9 月起明顯下滑

交通部觀光局昨 (25) 日公布 8 月來台旅客人次，其中陸客來台近 28.3 萬人次，較去年增加 10.1%，今年 1-8 月更突破 228 萬人次，年增 27.1%，由於中國官方是從 8 月 1 日起暫停自由行申請，不少人早已完成入台證申請，因此陸客來台並未出現衰退跡象，預估 9 月起將明顯下滑。閱讀全文...

理專 A 錢破紀錄 金管會下令揪出未爆彈 銀行半年內全面清查

銀行理專盜用客戶款項的弊案頻傳，今 (2019) 年以來開罰案件已破紀錄，外界關切恐還有未爆彈，金管會主委顧立雄昨 (25) 日表示，目前已找銀行總稽核來談，要求落實內控三道防線、「理專十誡」，並要求半年內要全面清查，若之後再發生就會究責到總行。閱讀全文...

元大金擬現增元大人壽 140 億元 力拚第三獲利引擎

元大金控 (2885-TW) 昨 (25) 日董事會通過，由元大金控對元大人壽現金增資 140 億元，將待元大人壽董事會通過並經主管機關核准後辦理。元大金表示，主要是基於增資健全財務等三大考量，因此決議此增資案，這也是元大金連續第三年對元大人壽增資，力拚元大人壽成為金控第三獲利引擎。閱讀全文...

郭明錤：明年 iPhone 金屬中框將全新設計 看好工業富聯、可成

週三 (25 日) 中國天風證券分析師郭明錤發表研報，預期 2020 年下半年推出的新款 iPhone 為了支持 5G 技術，金屬中框設計將顯著改變，相信供應鏈工業富聯、可成 (2474-TW) 與美商捷普 (Jabil) 為最大受益者。閱讀全文...