市場需求回溫慢 亞德客 - KY Q4訂單仍不明朗

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 表示，9 月客戶需求端與 8 月持平，訂單能見度也不高，由於市場需求回溫情況慢於預期，加上第 2 季為傳統旺季，第 3 季營運將不如第 2 季，雖然中國電子設備客戶需求有稍微回溫，但對第 4 季訂單展望仍不明朗。

受到美中貿易摩擦，導致部分客戶對需求出現觀望態度，亞德客氣動產業客戶 8 月整體需求，仍較去年同期衰退，且因市場需求回溫狀況，較預期來得慢，亞德客先前坦言，要達成今年初預期的全年營收年增 1 成目標，將有些難度。

亞德客表示，9 月以來，客戶需求並未出現太大變化，與 8 月持平，目前交貨期不到 1 個月，訂單能見度也不高，且第 2 季為傳統旺季，預期第 3 季營運將不如第 2 季，且對第 4 季的訂單展望仍不明朗。

不過，亞德客指出，中國客戶目前電子業需求有稍微回溫，包裝、電池行業客戶需求仍維持先前成長表現，惟汽車、通用機械設備客戶需求依舊不佳。從今年上半年客戶端應用營收占比來看，電子設備達 27%，通用設備 10%，包裝 9%，電池 8％，汽車 6%。

外資則看好，中國工具機業歷經過去 3 季的調整，庫存恢復健康，供給過剩的最壞情況已過，明年起在 5G、新款 iPhone 帶動的設備需求下，加上客戶回補庫存，及遷廠的設備需求浮現，看好亞德客中國比重高，將優先受惠中國需求反彈，升評至「優於大盤」，目標價由 200 元翻倍至 450 元。

