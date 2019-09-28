Everledger 2000萬美元A輪融資達陣！獲騰訊領投、樂天及富達參投

英國區塊鏈新創公司 Everledger 昨（24）日晚間宣布，在中國科技巨企的支持下，順利完成 2,000 萬美元的 A 輪融資，而其他參與融資的企業還包括樂天、富達、Graphene Ventures、Bloomberg Beta 和 Vickers Venture Partners 。

Everledger 創辦人兼執行總裁 Leanne Kemp 表示，「今天的消息增强了我們致力服務全球市場的承諾，我們一方面繼續精心經營公司業務，同時也致力推動整個行業的健康發展。公司在這個發展階段獲得實力强大的投資方支持，意味著我們迄今為止所展示的創新科技已經獲得認可，也是各界看好企業未來發展的見證。」

展望未來，Kemp 透露，Everledger 將與騰訊共同分享雙方策略性合作帶來的協同力量，包括生態系統中的多種解决方案，像是雙方即將發布全球首個基於區塊鏈技術的鑽石微信小程序 ，將鑽石價值鏈中的主要利益相關各方聯繫起來，幫助微信用戶購買珠寶時獲得更高透明度和安全性。

目前，Everledger 已在官網上列出「7 大工業解決方案」，包括：鑽石、寶石、紅酒和藝術等領域，而當被問及公司是否計劃將更多此類解決方案推向市場時，Kemp 回應道，「絕大部分上述提及的產業都適用於我們的解決方案，但我們也有涉入其他產業」。不過，基於保密協議，Kemp 不便透露再多。

據了解，美國寶石學院、香港珠寶集團周大福、Fred Meyer Jewelers 和 Pact and Moyo Gemstones 等都是 Everledger 的客戶。Kemp 表示，「僅在過去一年中，我們在五大洲的客戶就增長了 300％。我們正在創造收入，並積極經營客戶關係、提高市場採用。」

對此，騰訊策略總監 James Mitchell 評論道，「Everledger 的區塊鏈技術可以為消費者增加價值，並降低整個產業的業務風險。對於能夠支持 Everledger 的舉措，改善全球供應鏈的資訊透明度和可持續性，我們為之榮幸。」

這篇文章 Everledger 宣布 2 千萬美元 A 輪融資達陣！獲騰訊領投、樂天及富達參投 最早出現於 區塊客。

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