紐西蘭央行維持利率不變 但強調未來有寬鬆空間

紐西蘭央行週三 (25 日) 將官方現金利率維持在創紀錄低點 1% 不變，符合預期，但央行表示，如果必要，有推出更多的財政和寬鬆措施的空間，以支持經濟，並維持通膨與就業目標。

紐西蘭幣在政策公布後小漲 0.3%，至 0.643 美元。

紐西蘭央行今年以來已將借貸成本調降 75 個基點，包括 8 月意外降息 50 個基點。在美中貿易戰愈演愈烈之際，央行決策者試圖幫助經濟擺脫急速放緩的風險。央行總裁 Adrian Orr 先前表示，央行將關注、等待並觀察國內經濟對此的反應。

紐西蘭央行在利率決定後的聲明表示，貨幣政策委員會同意，自八月貨幣政策發布以來，並不能保證前景出現重大變化。

央行表示，基於全球長期利率仍然保持在低點附近，市場可以預期，紐西蘭會在一段更長的時間保持低利率。

多數經濟學家預期，紐西蘭今年將再降息一次，在 11 月降息 25 個基點的可能性，已經來到約 80%。

ASB 首席經濟學家 Nick Tuffley 表示，單就今天的聲明來看，即使 11 月極有可能降息，但也不是百分之百確定之事。

由於國際貿易緊張局勢、中國經濟放緩和英國脫歐不確定性的共同影響，紐西蘭今年經濟成長一直低迷，商業信心驟降至歷史最低點。央行表示，低利率和政府支出的增加，有望在未來支持國內需求的回升。