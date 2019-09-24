貴金屬盤後－歐元區製造業新低位 全球經濟前景堪慮 黃金創下兩週最高

地緣政治情勢動盪，美中貿易協議進展緩慢，中東局勢暗流湧動，歐元區製造業指數創下製造業指數創下六年新低位，香港抗爭活動於週末增加，週一 (23 日) 期貨黃金與白銀雙雙創下兩週來最高價。

歐元區週一 (23 日) 公布的 9 月製造業指數創下近 7 年來最糟，跌至 45.6，比起 8 月的 47 更低。此前 FactSet 分析師預期 9 月份製造業指數至少有 47.3，分析師認為指數低於 50 的榮枯線，顯示出經濟衰退的疑慮。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

製造業疲軟夜蔓延至服務業，9 月份 PMI 指數也下滑至 8 個月以來新低位的 52，低於上月的 53.5。歐元區經濟在第三季度末近乎停滯，德國的製造業 PMI 讀數也降至十多年來的最低水平。

12 月交割的黃金上漲 15.85 美元，或 1.05%，金價以每盎司 1530.95 美元作收。根據 FactSet 數據，為 9 月 6 日以來的最高交易價。

12 月交割的白銀上漲 87 美分，或 4.91%，收於每盎司 18.77 美元。根據 FactSet 的數據，黃金和白銀的價格均創下兩週以來最高交易價。

未來展望

Long Leaf Trading Group 的資深分析師 James Hatzigiannis 表示：「市場避險情續正在上揚，引領投資人奔向避險金屬天堂。」

加拿大皇家銀行財富管理 (RBC Wealth Management) 總經理 George Gero 指出，從沙國遭受攻擊後，中東緊張情勢加劇，英國脫歐也未見天日，美中貿易談判進展不佳，有助於期貨黃金價格在每盎司 1500 美元的範圍內強勁上漲。

然而，摩根大通 (J.P. Morgan) 的分析師認為，明年年底金價將達到每盎司 1780 美元，稱經濟衰退的風險尚未完全反映出來

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金上漲 16.7 美元，或 1.77%，至每盎司 961.10 美元；12 月鈀金上漲 2.7 美元，或 0.17%，報每盎司 1625.6 美元。鈀金連續第三日上漲，刷新紀錄。