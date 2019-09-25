美股盤後 — 川普遭彈劾 費半血流成河 標普創一個月來最大單日跌幅

週二 (24 日) 美國 9 月消費者信心數據驟降、美國總統川普於聯合國大會，抨擊中國玩弄全球貿易體系與貨幣操控，加上，美國眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 正式啟動美國總統川普彈劾調查，美股四大指數應聲震盪走跌，標普創一個月來最大單日跌幅。

週二 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊下跌 142.22 點，或 0.53%，收 26807.77 點。

那斯達克指數下跌 118.83 點，或 1.46%，收 7993.63 點。

標普 500 指數指數下跌 25.18 點，或 0.84%，收 2966.60 點。

費城半導體指數下跌 26.10 點，或 1.65%，收 1551.99 點。

標普 11 大板塊近乎血染，公用事業與必需性消費 2 個板塊收漲，能源、通訊服務與非必需性消費領跌。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 同步下滑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.48%；Netflix (NFLX-US) 下滑 4.26%；臉書 (FB-US) 下滑 2.97%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 2.45%。

晶片股血流成河，AMD (AMD-US) 重跌 3.66%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.60%；英特爾 (INTC-US) 下滑 2.12%；美光 (MU-US) 下滑 2.20%；賽靈思 (XLNX-US) 下滑 1.97%。

美債殖利率大跌，銀行股集體失血，美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.96%；摩根史坦利 (MS-US) 下跌 2.34%；高盛 (GS-US) 下跌 2.67%。

台股 ADR 僅台積電收漲。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.33%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.86%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.11%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.27%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.14%。

焦點個股

Nike (NKE-US) 週二盤後公布最新財報，營收與獲利皆超過預期，大中華區營收增長 22%，該公司透過 Nike Direct 與快閃店促進其銷售並提升忠誠客戶關係，激勵其盤後股價大漲逾 5%。

蔚來汽車 (NIO-US) 週二公布最新財報，淨損高達人民幣 32.9 億元約合 (4.62 億美元)，主因是首款車型 ES8 的電池存在自燃隱患，6 月汽車召回影響獲利，其股價週二大跌 20.22% 至每股 2.17 美元。

此消息連帶拖累特斯拉 (TSLA-US) 股價下滑 7.47%。

華爾街分析

週二美國總統川普的政治生涯迎來新一輪風暴，美國眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 正式啟動川普彈劾調查，佩洛西在和美國國會領導和核心團隊會面後，佩洛西表示：「現在我們有了掌握事實，我們已經準備好了。」

川普週二推文回應 (24 日) 推文回應：「在聯合國如此重要的一天，如此多的工作，如此多的成功，民主黨員故意用更多的政治迫害和垃圾新聞來破壞和貶低這一天。對我們的國家來說太糟糕了！」

Williams Capital Group 交易員 Stephen Carl 表示：「我們正在應對一系列地緣政治形勢和不確定性。中美貿易不確定性重新成為焦點。今天，川普與烏克蘭和伊朗的對話更是如此。」

Stephen Carl 補充：「在美國境內，眾議院院長佩洛西正準備彈劾。所有這些利空因素聚集一起，真得推動今日拋售壓力。」

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示：「在任何一個新聞驅動的市場，這都有可能在美國造成拋售，然後拜登站出來說，我支持彈劾。在此之前，我一直認為政治沒有任何意義。現在它變成了現實，我不能低估它。」