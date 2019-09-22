Google持續擴大資料中心建置 台代工廠後市看俏

全球四大資料中心需求升溫，包含谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US) 下半年都有建置新資料中心計畫，亞馬遜 (AMZN-US) 也有新訂單釋出，法人表示相關台廠代工廠廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、緯穎 (6669-TW) 可望受惠需求提升，動能從第 4 季延續至明年。

谷歌日前才宣布為因應未來資料中心營運需求，將在台南購地，建置台灣下一個資料中心基地，本周谷歌全球執行長 Pichai 也承諾，未來 20 年將在歐洲投資 33 億美元 (約新台幣 1022 億元) 擴大資料中心業務，目前谷歌在全球有 16 個資料中心，以及 20 多個租用資料中心。

臉書則規劃，預計到 2023 年將開放 36 個資料中心，微軟也至少有 11 個資料中心會在 2020 年底上線。

法人預期，隨著全球資料中心需求回溫，可望帶動台廠伺服器供應鏈廣達、雲達、英業達、緯穎等動能升溫，廣達旗下雲達更可望受惠與英特爾 (INTC-US)、日本樂天、紅帽合作，共推下一代 5G 雲端運算解決方案，伺服器業務將持續成長。

廣達對今年伺服器產品，仍維持先前全年雙位數成長目標，緯穎則表示，資料中心需求逐漸好轉，本月營收可望緩步回升，仍審慎樂觀看待下半年表現，預期可優於上半年，英業達則對伺服器業務相對保守，估本季出貨將持平第 2 季。