Bakkt 上線首天成交量慘淡 營運長：開放散戶進場

昨(23)日早間 8 點,洲際交易所(ICE)旗下比特幣期貨平台「Bakkt」正式開啟營運,上線 24 小時內僅成交了 71 筆單月比特幣期貨合約,亦即 72 枚比特幣,最後一筆交易價格為 9,875 美元。

今(24)日稍早,Bakkt 營運長 Adam White 隨即表示,「Bakkt 是有史以來第一個端對端比特幣價格發現市場。Bakkt 原本是為機構交易者設計,但我們預期 Bakkt 的期貨合約將可透過經紀商進行交易,意味著散戶投資者也可以交易該合約。」

對此,獨立分析師 Rakesh Upadhyay 認為,市場對 Bakkt 上線的反應不冷不熱,很有可能是由於比特幣價格近期陷入區間波動,因此機構交易者並不急於開倉。

另一方面,人們對 Bakkt 的熱情退燒,或許也是 Bakkt 首日表現欠佳的原因之一。畢竟自 2018 年底首次宣布推出 Bakkt 以來, ICE 在過程中多次延後推出時程,加密貨幣社區對 Bakkt 的情緒從高漲過渡到冷靜之後,也有可能已經耗盡耐心。

Bakkt 上線前夕,加密貨幣分析師 Alex Kruger 在推特上對 2,777 人進行民意調查發現,認為 Bakkt 會遭受打擊的人和認為 Bakkt 將成功的意見平分秋色:49% 的人投票贊成「失敗」;而 51% 的人投票贊成「成功」。

Kruger 提到,「芝商所(CME Group)比特幣期貨上線第一週的交易額為 4.6 億美元,當前的交易額約為 7 億美元。VanEck、SolidX 繞道推出的冒牌 ETF 上線第一週的交易額為 0 美元。因此,Bakkt 在未來一週將吸引多少交易量是決定性關鍵。」

加密貨幣分析機構 MICA Research 則表示,「雖說比特幣期貨交易情況慘烈是預想中的事情,但這個數字實在太低,也證實美國機構對於加密貨幣交易的興趣缺缺,市場主要交易來源仍是亞洲各國,特別是中國,但這次 Bakkt 因為法律遵循的關係只對美國開放,而且亞洲玩家也看不懂 Bakkt ,導致 Bakkt 的交易量低得嚇人,接下來 Bakkt 打算開放美國散戶進場購買以挽救交易量。」

Bakkt 上線第一天表現未有爆發式增長,失望的聲音固然有,但同時也仍有不少人依舊看好。

像是華爾街證券研究公司 Fundstrat Global Advisors 的共同創辦人 Thomas Lee 就認為,比特幣和加密貨幣將能借助 Bakkt 的力量贏得更好的聲譽,他寫道,「對於 Bakkt 及其增強機構對加密貨幣信任的能力,我樂觀其成。」

美國加密資產管理公司 Morgan Creek Digital Assets 聯合創始人 Anthony Pompliano 也表示,比特幣終將被列入每個機構投資者的投資組合中,「如今,我們正處於一個引爆點,比特幣已為大多數人所接受。它最終將出現在每個機構投資者的投資組合中。」

