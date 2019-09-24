〈分析〉都是脫歐惹的禍？英國老牌旅行社破產背後的無奈

擁有 178 年歷史的英國旅行社 Thomas Cook，在近年的財務不佳之後，最終仍走向破產的命運。雖然這家老字號旅行社的倒閉，背後有著眾多的因素，但伴隨的脫歐所帶來的亂局，至少加快了公司走向滅亡的速度。

Thomas Cook 週一 (23 日) 表示，由於未能和中國復星旅遊集團談成 11 億英鎊的協議，被迫破產清算。公司因此被中止交易，而在停牌之前，這家公司股價今年以來已經下挫 90%。

Thomas Cook 股價週線走勢圖 圖片：Investing.com

因為事件發生突然，破產影響巨大，眾多旅客行程直接受到衝擊，60 萬旅客滯留海外，其中 15 萬英國遊客被緊急送回本國。

英鎊大貶帶來成本壓力

英國維珍集團創辦人 Richard Branson 在維珍官網上發文表示，自 2016 年脫歐公投之後英鎊大跌，對原本就負債累累的 Thomas Cook 來說，猶如雪上加霜。

他指出，由於旅遊業中的所有成本，如燃油供給和飛機租賃都以美元結算，隨著英鎊貶值，代表企業成本上升，也讓這家公司最後走向終點。

在這 3 年中，英鎊貶值幅度約 20%，也代表著英國在海外的消費能力減弱。獨立航空分析師 Chris Tarry 表示，這也使得英國消費者對性價比的要求更高，實際上進一步損害了 Thomas Cook 的利潤。

(圖片：AFP)

不確定性影響競爭力

Bernstein 分析師 Richard Clarke 也認為，脫歐擠壓了旅遊需求，而 Thomas Cook 主要提供的服務也變得不那麼吸引人，同樣讓他們難以在價格上和新的競爭者抗衡。

Thomas Cook 在今年的假期財報中也承認，由於英鎊波動，造成前往歐元區的英國旅客減少，此外，他們採取實體店的經營方式，也必須和一些線上預訂代理商以及廉價航空等公司競爭，因為公司最主要的業務，就是自家的航班與住宿服務。

另一個問題，則是英國脫歐的不確定性一直存在，嚇走了一些潛在客戶。公司全球執行長 Peter Fankhauser 今年 5 月就在財報中表態，由於脫歐不順，導致許多英國客戶推遲今年夏天的假期計劃。

公司債務多應變能力不足

不過 Tarry 認為，將一切都怪在脫歐身上，未免太過簡單，公司不能將經營不善的問題，簡單歸咎於外部因素。

他表示，過去 10 年以來，外在環境的變化很快，但這家公司的反應很慢。根據財報，Thomas Cook 仍有多達 500 家的實體店，這使他們很難和線上訂票的競爭者對抗。

Berenberg 分析師 Stuart Gordon 認為，Thomas Cook 最大的問題是債務過多，而現金已經用光。在 2018 年 9 月至 2019 年 3 月這半年中，公司債務增加了 40%，達到 12 億英鎊。

Numis Securities 分析師 Kathryn Leonard 表示，公司最大的問題是成本控制不力，與此同時，他們還給予最後關頭預訂者更大的折扣，使得收入難以支付運營和融資成本，而走向破產的命運。