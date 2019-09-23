英老牌旅遊集團Thomas Cook聲請破產 15萬旅客滯留海外

英國老牌旅遊集團 Thomas Cook 今 (23 日) 向倫敦高等法院申請破產清算，正式宣告破產，十幾萬英國旅客因此滯留歐洲各地。監管機構表示，已制定方案並預計於兩周內將滯外英國旅客接回本國。

因未能達成注資協議，Thomos Cook 今日申請破產清算。執行長 Peter Fankhauser 發布聲明表示，儘管付出一切努力，仍未能幫助公司與資金提供者達成協議，對此感到遺憾，公司將立即採取生效措施進入強制清算。

英國民航局表示，由於破產清算影響規模龐大，目前該公司所有航班均被取消，如此情況不可避免。政府與監管機構將於兩周內，將超過 15 萬名滯外英國旅客送回本國，預計投入金額將達 6 億英鎊。

近年，受到企業獲利下滑以及債務問題干擾，Thomas Cook 營運出現嚴重問題，除了去年歐洲熱浪對該公司獲利造成嚴重打擊，網路旅遊平台的興起改變了旅遊市場版圖，導致該公司今年旺季獲利嚴重下滑，沉重債務負擔更是壓垮公司的最後一根稻草。

英國外交大臣 Dominic Raab 接受英國廣播公司 (BBC) 訪問表示，政府已制定應變方案，確保不會有任何英國旅客滯留海外，同時表示「除非涉及重大國家利益，否則不會介入公司破產事宜」，暗示不會出手拯救 Thomas Cook。