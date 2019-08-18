東區金礦店面華麗轉身成「站著吃」燒肉店 三大關鍵讓韓國老店暴紅

文 / 梁凱傑

6 月起，台北市信義區的街角，多了一間標榜「站著吃」、只賣一款牛肉的韓式燒肉店；這間授權自韓國 60 年老字號、總是排滿人潮的特色店，幕後推手卻是 3 個平均 29 歲的年輕人……

台北信義區一隅，松仁路與忠孝東路口，許多人熟悉的金鑛咖啡街景，在今年 4 月悄悄換了招牌。取而代之的，是一間來自韓國的牛肉燒烤名店──「新村站著吃烤肉」。

標榜站著用餐的韓國新村，開業至今已超過 60 年，地位形同文化遺產，許多旅客到首爾免不了要朝聖一番。新村在台灣遊客心目中的名氣，從台灣店開幕後絡繹不絕的排隊人潮，可見一斑。

令人訝異的是，讓新村空降台北街頭的幕後推手，居然是三個平均 29 歲的年輕人；更精確地說，他們是一同從事餐飲業的 3 名親兄弟，共同創立小型餐飲集團「鮪肚國際」至今 5 年半，跨足火鍋、義大利麵、披薩等不同業態，算上最新開幕的新村，旗下已擁有 13 間店面、單月總營業額約 2650 萬元。

眼光精準 三顧茅廬不辭辛勞

「整個計畫是在去年 8 月開始的，原本只是旅遊時互相開的玩笑，沒想到愈想愈覺得可行。」作為長兄的林勻凱，是這次導入新村品牌的靈魂人物，「新村的燒肉很合台灣人口味、價位也適中，還有個好處是，在台灣已經有一定的知名度。」

除此之外，他們還發現，新村擁有另一個優點：超高的「翻桌率」。一般燒肉店通常規畫用餐時間 90 分鐘、客人實際用餐時間平均約 75 分鐘，而新村因為採取「立食」吃法，再加上店內只供應一種牛肉（橫膈膜）、不需要太長的點餐時間，因此可以把平均用餐時間壓在 40 分鐘左右，大幅提高翻桌率。

但要成功，首要關鍵還是得先拿到品牌授權才行。「一開始，老闆還以為我們是詐騙集團……，還記得等最久的一次，我們在店門外等了 14 個小時，才好不容易見到老闆。」林勻凱苦笑，在整個遊說的過程中，新村高齡 80 歲的老店主，著實讓他們吃了不少苦頭。

「剛開始他都只願意和我們聊肉的話題，或是他開店的一些小故事。」一年來平均每個月往返韓國兩次的林勻凱，笑說起初他們根本是專程去陪老闆聊天、培養感情，「一直到去年 10 月，老闆才開始願意看我們在台灣已經有的成績……，在看完一些餐廳的資料之後，老闆終於肯和我們談代理的可能性。」

鮪肚國際過去 12 間店的實績、旗下火鍋店處理肉品的經驗，讓老店主逐漸願意考慮品牌授權。

然而，極為愛惜「新村」這塊招牌，且經濟無虞的老店主，即使今年 1 月之後，已開始鬆口傳授醬汁配方和肉的處理方式，卻始終不願意真正完成簽約。

「那時我們談得都差不多了，但他還是有些不放心，要我們找到他覺得滿意的店面，才願意正式授權給我們。」林勻凱笑道，真正讓老店主卸下最後一道心防的，其實是無人空拍機，「我們本來就看準金鑛原本這個店面不錯，但究竟要怎麼呈現呢？…… 最後想到用空拍機，拍整個環景，連 101 大樓都能入鏡。」

來源：《今周刊》 1182 期

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