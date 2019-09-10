〈房產〉商辦熱且都更案吸引資金 北市上半年店面交易量年減逾1成

街邊店面近年受電商及百貨商場夾擊，造成部分商圈店面坪效降低，店面交易也難創天價，依台北市實價登錄資料統計，近 4 年上半年店面交易，交易量最高在去年共 208 件，今年為 185 件，年減 11.1%，至於成交單價，今年上半年沒有單坪超過 300 萬元的交易。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，由於網購便利性高，改變消費者購物型態，此外，餐飲等體驗式消費傾向整合至大型商場，都是讓店面光環減弱的原因，而包括商辦等市場需求較高的投資管道，也從中吸收了投資資金。

就近 4 年來店面交易來看，2016 年房市緊縮，店面置產也縮手，上半年僅 153 件交易，隨後市場築底反彈，2017 年尚有單價 400 萬元以上之交易，2018 年交易量交易量突破 200 件，最高交易單價也在 300 萬元以上，但今年上半年交易量及最高單價都雙雙下滑。

郎美囡表示，今年不動產市場持續回溫，且市場游資充斥，店面交易量仍高於 2016 年及 2017 年同期，但熱度不如去年，由於消費型態轉變讓許多店面式微，而一線商圈店面屋主仍堅守價格，與買方難達共識，另一分面，近期辦公室、廠房成為市場熱門不動產，且政府力推老屋重建，老屋也成為投資標的，都讓投資人有更多元的選擇，進而影響店面交易的價量表現。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，觀察台北市各商圈發展不一，也非所有商圈一蹶不振，倘若商圈有其引人入勝之處，如西門町人潮依然豐沛，甚至平均店租超越東區，故商圈具潛力，店面仍有其身價。