〈房產〉房市回溫 7月新增個人房貸金額與人數創43個月新高

根據聯徵中心逐月房貸金額統計，今年 7 月全台新增個人房貸來到近年高峰，新增房貸總人數創 43 個月新高，新增 2.66 萬人，平均新增房貸金額 704 萬元，也同步創近 43 個月新高，反應近期市場交易熱絡。

房仲業者也指出，自住當道同時，購屋者購買產品偏向自用型產品，且傾向品質較好且坪數正常標準品，拉高平均貸款金額。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台 7 月的買賣移轉棟數將近 3 萬棟，創近 43 個月的新高，連帶的新增房貸人數也同步走高，反應 6、7 月市場交易熱絡，另一部分應該與交屋有關，4、5 月的新成屋第一次登記數量都破萬棟，交屋也帶動新增房貸增加。

聯徵中心的資料顯示，今年 7 月新增房貸人數為 2.66 萬人，累計前 7 月新增房貸人數為 15 萬人，比起去年同期增加約 1 萬人，新增個人房貸平均金額也緩步增加，7 月平均新增房貸金額突破 700 萬元，達到 704.3 萬元並創下近 43 個月以來新高。

其有中在 7 月新增的購屋房貸有 4 分之 1 貸款金額為 310 萬元以下，中位數貸款金額為 540 萬元，貸款金額較高的前 25% 則是貸款 845 萬元以上，曾敬德也認為，相較於投資興盛時，開發商可能會多推一些小宅產品，而當前房市已經是自住當道，通常自住客挑選產品就會偏向標準品的三房與都會區兩房，同時也會挑選品質較好的房子，加上房價上漲的影響，可能都是平均貸款金額逐漸拉高的原因。

事實上，由台灣央行公布的 7 月五大銀行新承作購屋貸款為 637.09 億元，較 6 月大增 153.25 億元，創 2015 年 12 月以來單月新高，也顯示出目前房市以自住買盤為主，市況則是「溫和成長」。

7 月五大銀行新承作房貸金額來到 637.09 億元，較上月大增 153.25 億元，年增更多達 225.59 億元，利率則續降 0.002 個百分點至 1.619%，為今年於以來低點。