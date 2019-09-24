川金三會真的近了？川普樂觀表態「我們處得很好！」

在美國總統川普對中美貿易關係表達相對樂觀的言論後，周一 (23 日) 對美國與北韓的關係，川普也表達了樂觀的正面看法，稱「我們相處得很融洽」。

「我們與北韓相處融洽。我們可能和北韓達成協議，也可能不會。我和南韓總統文在寅將討論北韓的短程導彈發射」川普在聯合國大會對記者表示。

此外，川普也提到，在同意與北韓領導人金正恩舉行第三次會晤前，想先知道金正恩會帶給他什麼樣的會談結果。

「現在，人們都希望看到第三次「川金會」的發生，我想知道峰會會發生什麼樣的結果，因為在峰會召開之前，我們可以做的很多」川普在聯合國大會訪問中表示。

南韓總統文在寅在聯合國大會與川普會面。文在寅表示，非常希望看到兩國的領導人，舉行第三次的首腦會議。

此前，美國與北韓雙方在新加坡與越南舉行的兩次會議，都尚未達成無核化協議，文在寅希望能持續推進與協助雙方無核化的協議進程。

本月早前有南韓媒體報導，相關消息人士指出，金正恩送交了一封親筆信函給川普，邀請他召開第三次峰會，並訪問平壤。這可說是一封邀請函，透漏雙方正積極促成川金三會。

FXSTREET 外匯分析師認為，川普對於與北韓關係正向的積極發言，顯示地緣政治的緊張局勢有所緩和，對於避險資產如日圓、黃金等漲勢帶來下行壓抑。