澳洲決心確保預算盈餘 預計下週降息

澳洲正面臨十年來最疲弱的經濟擴長，央行希望可以藉由降息與財政刺激雙管齊下，來化解難題，但他們恐怕要失望了，因為政府決定將實現預算盈餘做為優先事項，而不是經濟成長。

據《彭博》報導，澳洲央行總裁 Philip Lowe 正承受著降息的壓力，許多經濟學家原本預計央行將按兵不動，但現在轉為預測下週降息。澳洲國庫部長 Josh Frydenberg 上週，宣布在剛剛過去的財政年度為赤字澳幣 7 億元 (4.75 億美元)，他承諾在 2020 年要轉為盈餘。

就在部長發布預測後僅 1 個小時，澳洲公布失業率數據意外上升，這表明勞動力市場進一步疲軟，而第 2 季的經濟成長也低於 1.6%，是金融危機以來最差。

紅：全球 GDP 年增率 黑：澳洲 GDP 年增率 圖片：Bloomberg

儘管經濟低迷，但大宗商品價格上漲和穩健的招聘活動，幫助澳洲接近自 2008 財年以來首次實現預算盈餘，因此澳洲政府仍然認為，其減稅措施和現有基建支出，已經足以支持經濟成長。

BIS 牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 研究員 Tyson Goddard 表示，有鑑於國內需求的疲軟以及政策利率接近於零，政府正承受進一步寬鬆的壓力，如果出現負面衝擊，特別是影響勞動力市場的負面打擊，寬鬆壓力將會上升。

澳洲央行傳統上傾向於 11 月調整利率，因為那將會是在 10 月 30 日的通膨報告之後，但是依當前的發展，市場預計，10 月 1 日降息的機率約為 80%。

澳洲最大銀行 Commonwealth Bank of Australia 資深經濟學家 Belinda Allen 表示，長期以來，人們認為與其選擇貨幣寬鬆，財政的寬鬆是更好的政策選擇，包括擴大實施基礎建設與計畫中的 2022 年減稅行動。

不過國庫部長 Frydenberg 淡化了在缺少進一步財政政策下，對經濟前景的擔憂。他表示，澳洲經濟仍將成長，不會有問題。

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