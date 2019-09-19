〈央行理監事會議〉楊金龍：不跟進美國預防性降息 緊盯熱錢鉅額匯入

美中貿易戰與全球經濟衰退風險，掀起市場降息風潮，美國今年更連續 2 次啟動預防性降息，對於台灣是否跟進採取預防性降息，中央銀行總裁楊金龍表示，目前不考慮跟進預防性降息，但會密切注意外資匯入情況，只要短時間內鉅額、集中匯入，將依權責進場維持匯市秩序。

中央銀行今 (19) 日舉行第 3 季理監事會議，會中全體理事一致通過維持利率不變，其中重貼現率 1.375%、擔保放款融通利率維持 1.75%、短期融通利率 3.625%，為 2016 年 9 月以來連續 13 季利率維持不變，貨幣政策屬「適度寬鬆」。

美國聯準會 18 日如市場預期調降利率一碼，這是美國今年以來第二度採取預防性降息，印尼央行也在今天也宣布降息，市場預期中國人行明 (20) 日降息頗高，媒體提問，在市場競相降息風潮下，我國央行是否也會跟進採取預防性降息？

楊金龍對此回應，目前我國物價指數與經濟成長還算平穩，因此不會仿照美國採取預防性降息，經濟成長率部分，可望受惠貿易戰轉單效益、政府消費支出成長與存貨調整可望貢獻經濟表現，預估今年經濟成長率可望從 2.06% 提高至 2.4%，明年則略為下滑，預估降至 2.34%。

楊金龍指出，明年在政府消費支出由負轉正，加上台商回流效應持續，可望挹注內需經濟成長動能，但考量國際經濟下行風險仍然偏高，不利於大幅輸出擴增，預估明年經濟成長率恐降至 2.34%。

相較其他央行輪番降息，我國央行利率持續聞風不動，是否吸引資金大舉匯入，並造成新台幣面臨升值壓力，不利出口競爭？楊金龍表示，有別於其他國家靠利差吸引資本移動，我國主要是靠台股高殖利率，吸引資本流入。

楊金龍強調，央行會密切關注外資是否在短時間內鉅額且集中匯入台灣市場，影響匯市秩序，只要符合鉅額、集中匯入兩大條件，央行將依權責進場調節維持匯市秩序，但他也坦言，9 月以來確實有外資鉅額匯入的現象，央行將緊盯熱錢匯入動態，間接暗示央行已進場調節匯市。