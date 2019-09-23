〈每日外資外匯觀點〉歐、美央行官員談話 逢高做空歐元

本周多家央行員發表談話，今晚由歐洲央行德拉吉及三位美國聯準會官員談話率先登場，預期將引發市場波動，周一亞洲盤交易時間，美元指數維持在 98.47 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在經濟數據方面，歐元區和美國將公布 PMI 數據；美國周四公布第二季實際 GDP 終值、周五公布美國 8 月核心 PCE 物價指數，將對市場預測聯準會未來利率路徑具有指引作用；而在政經方面，投資人將繼續關注中美貿易談判和英國脫歐後續發展。

將在 10 月 31 日卸任的歐洲央行行長德拉吉，今晚將在歐洲議會作證，接任的前 IMF 主席加拉德已表態將延續德拉吉的放寬政策。

瑞信銀行分析師表示，歐元兌美元持穩在 1.0926-1.1109 區間，由於歐元持續受到套利融資的青睞，加上美國聯準會上周鷹派降息，因此建議逢高做空歐元兌美元。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

大華銀行分析師指出，FOMC 九月利率決議有三票反對，凸顯了貨幣政策決策層的嚴重分歧，但聯準會降息仍是大勢所趨，預期 10 月底的決策會議上將再度降息 25 個基點。

原子資產管理 (香港) 看多本周美元走勢，從技術來看，周線上漲格局仍具支撐。此外 在全球經濟成長放款及沙烏地阿拉伯石油設施遇襲後，市場避險情緒升溫，正使美元更具吸引力。

SEB 高級外匯策略師 Richard Falkenhall 也認為，只要全球經濟成長前景仍不確定，地緣政治緊張局勢未緩解，美元仍將進一步走強。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 表示上周五避險需求回歸，日圓、瑞郎和黃金都受益，本周漲勢仍將持續。