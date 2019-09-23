〈蘋果新機開賣〉ifixit拆解Pro Max 海力士、東芝、英特爾入列

蘋果 (AAPL-US) 新機 iPhone 11 系列甫開賣，科技網站 ifixit 拆解 iPhone 11Pro Max，並點出零組件供應鏈，包括韓國 SK 海力士、東芝、意法半導體、英特爾 (INTC-US) 等。

ifixit 拆解的機種為 iPhone 11Pro Max 64GB，手機搭載 A13 處理器；螢幕採用 6.5 英吋 XDR OLED；電池為超大 L 形電池，總功率為 15.04Wh，比上一代 XS 高出 2.96Wh，而在 A13 晶片加持下，預期電池可提供額外 5 小時的續航力。

ifixit 表示，今年最大特色的廣角鏡頭，前置鏡頭也從 7MP 增加到 12MP，不過，後置三鏡頭中，每個鏡頭都有各自獨立的連接線，猜測後置三鏡頭沒有專用的 RAM 晶片。

ifixit 點出相關供應鏈，蘋果自家的 A13 晶片；收發器及數據晶片為英特爾；高波段的功率放大模組為安華高 (Avago)、低波段的功率放大模組則採用思佳訊 (Skyworks)；電源管理晶片採用意法半導體 (STM)；快閃記憶體儲存則為東芝。

法人表示，iPhone 11 開賣後，銷量優於預期，加上分析師郭明錤日前上調今年 iPhone 11 系列出貨量，估達 7000-7500 萬支，相關供應鏈營運有望增溫。