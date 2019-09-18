〈蘋果新品發表〉iPhone 11系列本周五開賣 電信商祭排隊優惠搶客

蘋果 iPhone 11 系列將在本周五 (20 日) 開賣，電信三雄也祭出早鳥排隊好禮，中華電 (2412-TW) 前 100 名，加贈 3600 元優惠券；遠傳 (4904-TW) 申辦 999 以上資費，免費帶走 AirPods 2；台灣大 (3045-TW) 將在全台 4 間旗艦門市，送出 50 個 AirPods 2。

中華電前 100 名，加贈 3600 元優惠券

中華電表示，開賣當天將在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 11 全機型首賣會」，排隊前 100 名民眾，將送出 3600 元優惠券，另外，也祭出合購優惠，只要購買 iPhone 11 全機型，即享 Apple Watch 搭配指定資費，合購優惠最高現折 2000 元，或 AirPods 無線充電版優惠價 5990 元。

遠傳申辦 999 以上資費，AirPods 2 免費

遠傳表示，全台 7 間指定門市，包括信義威秀、台北資訊園區、中壢新生、逢甲福星、三重正義、台南民生及高雄林森門市，共同推出早鳥禮活動，購買 iPhone 11 系列，並要申辦 999 元以上資費，可免費帶走 AirPods 2，限量 100 名，此外，6 間指定直營門市，也將送出上百台 AirPods。

台灣大送出 50 組 AirPods 2

台灣大表示，全台將送出 50 組 AirPods 2，其中，台北威秀門市，前 30 位申辦 iPhone 11 系列專案的消費者，就送 AirPods 2，前 5 位申辦 1599 型以上專案，再加送 Apple Watch 4；台北三創前 10 名，台中文心及高雄三多門市前 5 位消費者也可獲 AirPods 2。

此外，台灣大同步祭出「好價在」專案，消費者在合約期間，換機時無論外觀刮痕、掉漆，皆保證以 50% 的價格回收。

亞太電 (3682-TW) 祭 1 分鐘超商掃貨免錢

亞太電將開賣地點辦在萊爾富市府店，開賣當天前 3 名消費者，可在超商內掃貨 1 分鐘，全數由亞太電買單，並安排專人將全新手機 iPhone 11 送達活動現場進行交機儀式。