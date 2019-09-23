誆獲海力士訂單 台通科技負責人6招詐財逾23億元遭起訴

台中地檢署今（23）日表示，台通科技負責人謝明陽，誆稱已獲得國際大廠 SK 海力士長期鉅額訂單，以六招詐偽方式買賣、發行台通公司股票，吸引創投公司、股市分析師等名人投資未上市股票，吸金逾 23 億元，謝明陽被依違反證交法、偽造文書等罪起訴。

中檢起訴書指出，台通公司以製造或販售散熱元件為主要業務內容，2015 年底因業績不振且資金困窘，謝明陽販售其家族所持有股票以詐取市場投資人投資款。

為獲得投資人信任，謝明陽以獲得國際大廠 SK 海力士長期鉅額訂單為詐騙主軸，陸續以「偽造國際大廠合作契約」、「製作國際大廠匯款金流」、「製作不實財務報表」、「偽造鉅額定存單」、「偽造輔導上市合作契約」、「詐稱國際大廠將入股」等六大階段且環環相扣的詐偽手法，使專業投資人誤判台通公司業務狀況及資產情形。

中檢指出，投資人誤以為前景極為看好，陸續向被告謝明陽購買或認購台通公司股票，從 2015 年起至 2019 年間，購買價格由每股 15 元飆漲至最高每股 120 元，僅就股票買賣詐偽部分即得款 19 億餘元，另就股票發行詐偽部分得款 4 億餘元。

中檢表示，謝明陽詐偽方式極為縝密，偽造的貨款金流、財務報表除了格式工整外，所記載內容均彼此呼應，專業慎重的未上市股票投資大戶、創投公司機構及財經投資分析師等知名人士，均在被害人之列。

中檢提醒，投資未上市股票，應長期觀察公司經營信譽，慎重選擇投資標的並理性佈局，不宜輕信來路不明的財務報表、金流紀錄或合作契約，而錯估相關投資標的的投資前景。