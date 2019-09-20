紐約梅隆：硬脫歐將重擊英鎊 恐跌至與美元平價

據《彭博》報導，紐約梅隆投資管理首席經濟學家 Shamik Dhar 週四 (19 日) 警告，如果英國在沒有協議的情況下強行脫離歐盟，英鎊恐怕會跌到與美元及歐元平價的水準。

Dhar 過去擔任過英國央行貨幣分析資深經理，他認為，英國一旦選擇硬脫歐，那麼匯率將由現行水準再跌 10-15%，在這種情況下，英鎊會試探與歐元平價的水準，而隨著央行降息，還可能與美元平價。

交易員加強做空英鎊 (圖表取自彭博)

週四由於傳出歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 對與英國在 10 月 31 日前達成協議表示樂觀，英鎊一度揚升 0.7%，創下近 2 個月的高點。

亞洲週五下午時段，英鎊略漲 0.2%，報 1.2550 美元。

Dhar 指出，英國如果以最平穩的方式，和歐盟談成協議才離開，英鎊有望在 1.25 美元的基礎上升值 5%。對於想要在 10 月 31 日「大限」前交易英鎊的人來說，購買波動率期權仍然是最佳策略之一。

他說：「下注波動率確實很貴，但是鑑於英鎊的波動，這仍然是交易英鎊的最佳方式之一。」

若不願意進行高風險期權交易，Dhar 認為，投資人可以做多富時 100 指數，這是因為指數的許多成分股公司，均擁有來自國外的收入。

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