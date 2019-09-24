芝商所（CME）集團 9 月 20 日宣布，將在 2020 年第 1 季讓自家的比特幣期貨合約新增選擇權（期權）產品，目前相關計畫正等待監管審查。

為比特幣價格風險避險取得靈活度

芝商所集團股票指數與另類投資產品全球主管 Tim McCourt 表示：「隨著我們比特幣期貨市場中日益增加的客戶需求與強勁成長，我們相信推出選擇權，將為客戶在交易與針對比特幣價格風險進行避險時，提供額外的靈活度。」

McCourt 還表示，新的選擇權產品目的在協助機構與專業交易人士管理現貨市場的比特幣曝險部位，並且讓他們能在受監管的交易環境中為比特幣期貨部位進行避險。

芝商所的聲明指出，自從該交易所在 2017 年 12 月推出比特幣期貨以來，目前已有 20 種成功的期貨到期結算，有超過 3,300 名散戶帳戶交易這項產品。

今年迄今，芝商所平均每日的比特幣期貨交易量達 7,000 口，相當約 3.5 萬顆比特幣。芝商所指出，今年以來，針對不同資產類別的期貨對沖（避險）或交易選擇權的平均每日交易量為 430 萬口合約。

與此同時，機構投資者對芝商所比特幣期貨的興趣在 2019 夏季初達到頂峰，在 7 月創下紀錄，持有大量未平倉合約的機構投資者共達 56 個。

機構投資者動能加速

今年，如此積極的參與程度在逐漸增加，芝商所比特幣期貨合約量更在 5 月時寫下歷史新高。

儘管芝商所與芝加哥選擇權交易所（CBOE）同樣在 2017 年 12 月推出比特幣期貨，但 CBOE 已於今年 3 月突然停止比特幣期貨產品，使得芝商所一度成為美國唯一的比特幣期貨供應業者。

不過芝商所從今（23）日起面臨新的競爭對手，原因是洲際交易所（ICE）與其子公司 Bakkt 開始推出新的比特幣期貨產品。加密貨幣交易平台 Bakkt 的合格託管機構 Bakkt Warehouse 已在本月初開始接受客戶存入比特幣存款與提領。

Bakkt 打算推出實物交割的比特幣期貨，這代表客戶在結算時將收到實際的比特幣，而非等值現金，這與芝商所和芝加哥選擇權交易所（CBOE）所提供以現金結算的比特幣期貨不同。

這篇文章 提高避險靈活度！芝商所宣布明年首季推出「比特幣選擇權」 最早出現於 區塊客。

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