Overstock 創辦人 Patrick Byrne 出清全數持股 宣稱以後只投資金、銀、加密貨幣

財經新聞網《MarketWatch》9 月 19 日報導，Overstock 創辦人兼前任執行長 Patrick Byrne 9 月 16 日、17 日、18 日連續三天賣出僅剩的 13.6% 持股，套現 9,000 萬美元。

根據美國證券交易委員會（SEC）公佈的文件顯示，期間，Byrne 持股的售價一天比一天低，從 9 月 16 日 21.84 美元降到 9 月 18 日的 16.32 美元。

Byrne 接著發表文章 《一封致 Overstock 同事的信》透露，往後除了 3 個資產：黃金、白銀和「兩種加密貨幣」，其餘一律不投資。Byrne 解釋道，他選擇加密貨幣的原因在於，「這些資產被儲存在數學迷霧中、隱藏在冗長的密鑰背後」。

與此同時，《MarketWatch》數據顯示，Overstock 上週股價觸及 52 周高點，該公司原計劃下週派發特別股息。然而，Byrne 本週套現導致 OSTK 股價大幅下跌，據報導，該股在 9 月 16 日、9 月 17 日和 9 月 18 日分別下跌 21%、11% 和 8%。截至截稿時間，OSTK 股價下跌 3.46%，至 15.63 美元。

今年 8 月下旬，Overstock 臨任執行長 Jonathan Johnson 在投資者電話會議上表示，「新加坡私募股權投資公司 Makara Capital 已決定不投資 Overstock 旗下證券型代幣交易平台 tZREO」。不過，Makara Capital 將持續關注 tZERO 的動向，未來不排除「重新考慮投資」的可能性。

tZERO 原本希望在 4 月以前募集 1 億美元的資金，但最終到了 5 月也僅收到 500 萬美元的投資。據悉，Makara Capital 當時仍在對 tZERO 進行盡職調查，Overstock 的第一季度收益報告中還提到，認為 Makara Capital 的投資不會有太大問題，且估計最終會成功得到對方注資。

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