以色列財經雜誌《The Marker》9 月 19 日報導，社交媒體平台 Facebook 已收購新創公司 Servicefriend，似乎是為了能替旗下數位錢包 Calibra 打造出更優質的客服系統。

成立於 2014 年，Servicefriend 長期以來專注於利用人工智能（AI）技術開發聊天機器人（Chatbot），不過，這當中最特異之處在於，Servicefriend 所創建的 Chatbot 據說可以模仿人類的智能判斷、理解能力和同理心，客戶甚至不會意識到自己是在跟機器人交談。

隨著時代變遷，業者與客戶溝通的形式也變得更多元化，企業尤其零售等服務業多用 Facebook、Whatsapp 等新興平台增加客戶互動，即時解決客戶查詢問題，以利增加業務商機，如今也可見許多中小企亦開始用 Chatbot 代替部分網路平台客服工作，減少人工支出。

Servicefriend 官網指出，「我們很高興分享 Servicefriend 現在正邁向旅程中，最激動人心的下一章。過去 4 年中，我們成功脫穎而出，並為品牌建立了一個出色的平台，更為 WhatsApp 和 Messenger 提供大規模的出色體驗。一直以來，我們不變的使命是顛覆商業與消費者之間互動的方式，讓他們可以像跟朋友互動一樣，毫無隔閡地進行業務上的交流。」

針對此消息，Facebook 發言人證實收購 Servicefriend，並在聲明中表示：「Facebook 不時會收購規模較小的公司，公司通常不討論收購目的或計畫」。

儘管 Facebook 並未具體說明背後到底在打什麼「如意算盤」，但外媒《TechCrunch》分析道，Facebook 現階段最迫切需要優化的領域當屬旗下數位錢包 ——「Calibra」，為其客服系統構建一個聊天機器人（或更可能是一個機器人網絡）。

Facebook 公布 Libra、Calibra 計劃之初曾提及，這些舉措是在為人們提供各種金融服務，使他們可以使用 Calibra 來支付和接收 Libra，例如：向聯繫人匯款、支付帳單、充值、購物等。因此，親和積極、富有人性化和迅速響應的客服經驗將會是至關重要的一環，正如 Calibra 在其官網上所述：「我們為您堅守服務」，並承諾將在 WhatsApp 和 Messenger 中，為用戶提供全年無休的數位錢包服務。

這篇文章 Facebook 收購聊天機器新創 Servicefriend！外媒：或將整合到 Calibra 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』