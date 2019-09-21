才剛喘口氣？高盛警告：10月市場將再陷入瘋狂

經歷 8 月混亂後稍微喘口氣的投資人小心了，高盛警告 10 月市場將再次陷入瘋狂。

根據高盛數據，華爾街目前距離史上高點僅幾步之遙，但恐怕步步驚心，因為自 1928 年以來 10 月股市平均波動率已上升 25%，過去 30 年來，無論是大盤指數還是產業價格，到了 10 月就會出現大波動，其中科技和醫療保健是波動最大的族群。

高盛股市衍生品策略師 John Marshall 週五報告指出，「我們認為，10 月份的高波動性不只是巧合，這是許多投資者和企業管理年底業績的關鍵時期。」

素有恐慌指數之稱的芝加哥 Cboe 波動率指數 (VIX) 本月變得溫和，係因中美貿易局勢緩解以及美國公債直利率自歷史低點反彈。

但隨著財報季起跑，投資者情緒可能會加速轉變，一切可能再次陷入混亂。Marshall 表示，「投資者觀察財報、分析師日和管理階層對接下來一年的財測，這些壓力會提高股市交易量和波動性。」

由於獲利和其他事件也會導致更大的波動，單一股票的季節波動性也很強。「相較平均日波動，獲利日波動幅度較大，不僅如此，10 月向來也是美股獲利日變動幅度最大的季度。」

隨著貿易戰升級，8 月 VIX 數據上升至今年最高點，加劇了大眾對經濟衰退的擔憂，8 月 14 日公債殖利率曲線倒掛，道指當天也經歷了今年最糟糕的一天，因為這是最大經濟衰退的信號。