現代人不婚不生改寵毛小孩 寵物照護10年成長近5倍

隨著不婚不生的人口比例增加，許多人選擇養寵物陪伴，也帶動寵物產業商機成長，據財政部發布的統計通報，從 2008 年以來，10 年間包括寵物產業家數與銷售金額同步成長，且增幅高達 7 成以上，其中又以寵物照顧服務 10 年來增幅高達近 5 倍居冠。

根據統計，寵物產業整體家數從 2008 年的 3734 家逐年增加，到了 2018 年家數已經增至 6486 家，銷售金額也從 155 億元攀升至 266 億元；觀察產業各項目變化，其中又以寵物周邊商品買賣的營業人家數最多且銷售金額最大，占整體產業比重分別 56%、82%，但也因市場漸趨飽和，因此 10 年來銷售額增幅也是各類中最低者。

財政部表示，受少子化影響讓飼主與寵物間關係更趨親密，進而帶動寵物照顧服務產業需求興起，其中營業人家數從 2008 年 269 家大幅成長，2018 年 1516 家，占整體寵物相關產業家數比重由 7% 提高至 23%；銷售額也從 3 億元增加至 18.1 億元，相較於寵物周邊商品買賣與寵物販售成長幅度分別約 5 成、 3 成，寵物照顧服務 10 年來增幅高達近 5 倍，顯示市場仍有持續發展空間。

以寵物類別來看，貓狗為國內常見的寵物類型，根據農委會調查統計推估，2017 年底家犬飼養數量達 178 萬隻、家貓 73 萬隻，顯示國人主要仍以飼養狗類居多。

但以成長幅度來看，貓奴成長幅度較大增幅約 27%，狗類僅增加 2%，研判是都會生活型態，公寓大廈較無法提供犬隻所需活動空間所致。

進一步觀察 2017 年各縣市家貓占犬貓數量比重，以都會型縣市家貓占比較高，比重皆達 3 成以上，其中以新北市 37.5% 居冠，台南市、台中市、新竹縣、台北市等居次；而屬鄉村型態生活居多的南投縣比重則最低，占比僅 17.2%。